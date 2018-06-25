Zevkin en yüksek noktası orgazm hakkında 20 gerçek Evet o en yüksek nokta hakkında bilmediğiniz 20 gerçek.

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Kadınların orgazm olması için vajinalarının uyarılmasına gerek yoktur. Facebook'ta Beğen: Anal tahrik, öpüşme, okşama ve hatta bazen de nadir de olsa düşünme ile bile orgazm olabilirler.

Kadınlar erken orgazm olabilirler. Ama işin sıkıntılı tarafı orgazmdan hemen sonra yeniden sevişmek isteyebilirler. Yapılan araştırmalar kadınların %40'nın vaktinden önce orgazm olduğunu ortaya koyuyor.

Orgazm ağrıya yardımcı olurken baş ağrısı yaşayanlarda seks sonrası rahatlama gözlemleniyor.

Yaygın inanışın aksine kadınlar için yalnızca bir çeşit orgazm vardır. Klitoris veya vajina orgazmı, hatta anal orgazm diye bir şey yok. Hepsi tek bir çeşit orgazm aslında sadece yolları farklı.

Nadir görülse de orgazmdan ölebilirsiniz

2014 yılında yapılan bir araştırma eş cinsel kadınların heteroseksüel kadınlara göre daha fazla orgazm olmaya meyilli olduğunu öne sürdü. Araştırmaya göre heteroseksüel kadınların %61.7'si sıklıkla orgazm olurken, eş cinsel kadınların %74.7'si sıklıkla orgazm oluyor.

Dövme yaptırırken orgazm olduğunu söyleyen kadınlar var

Fışkırtma gerçektir. Her kadın yapamaz ama yaptıklarında da bu fazlasıyla yoğundur. Dahası çiş değildir. Birçok insan bunun çiş olduğunu düşünür. Boşalma da değildir. Bazı kadınların üretral süngeri sıvı ile doludur. Bu sıvı da oradan gelir.

Kadınlar spor yaparken de orgazm olabilirler.

Ayrıca yaklaşık olarak %5'i doğum yaparken orgazm olurlar.

Ayrıca diş fırçalarken orgazm olduğu gözlemlenen bir kadın olduğunu da biliyor muydunuz?

Orgazm sırasında bayılan hatta nadir de olsa kalp krizi geçiren kadınlar var.

Kadınların orgazm numarasını çözmenin yolları vardır. İrileşmiş göz bebekleri, artan kalp ritmi, ayaklarda ve belde ritmik hareketler orgazm sırasında gözlemlenir.

Kegel egzersizi orgazmın hem sayısı hem de kalitesi konusunda yardımcı olur

Birden fazla orgazm hikaye değildir. 800 kadınla yapılan araştırmada kadınların %43'ü üst üste orgazm olduğunu belirtti.

Araştırmalar orgazm sırasında korkusuz ve güçlü hissedildiğini gösterdi.

Kadınların %95'i anal seksle orgazm olur

Araştırmalara göre yaşlı kadınlar, genç kadınlara oranla daha fazla orgazm oluyor. Son zamanlarda yapılan bir araştırma 18-24 yaş arası kadınların %61'i seks sırasında orgazm yaşarken, 40 yaş üzeri kadınlarda bu oran %70'e çıkıyor.

Her kadın çılgınca, yatakları kırarcasına orgazm olmaz. Hatta kadınların bir kısmı orgazm olduğunu anlamaz, daha çok 'tatmin olduklarını' düşünürler.

Kadın orgazmı 15 saniyeden 2 dakikaya kadar sürebiliyor. Herkes için farklı olmakla beraber ortalama bakılınca 15-20 saniye olarak gözlemlendi. Kaynak: thechive

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