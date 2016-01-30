Zevk Duygusunu Zirveye Çıkartacak Seks Pozisyonları

Cinsel yaşamın monoton ve sıradan bir hale gelmesini istemeyenler için birbirinden renkli ve özel seks pozisyonları bulunuyor ki bu pozisyonlar doğru uygulandığında cinsel yaşamda çok daha özel bir deneyim yakalama şansına sahip olunabiliyor. Farklı seks pozisyonları ile sıradan hale gelen seks yaşamında zevk ve hazzın doruk noktalara ulaşılmasını sağlamak mümkün. İşte birbirinden özel seks pozisyonları;

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Misyoner Pozisyonu

En klasik seks pozisyonlarının başında kesinlikle misyoner pozisyonu gelir. Uygulanış açısından da hem erkek hem de kadın için çok daha az yorucu olan bu pozisyonda erkeğin üstte, kadınla yüz yüze olduğu bir pozisyondur. Pek çok kadın için bu pozisyon en ideal seks pozisyonudur. Çiftler cinsel birlikteliğe bu pozisyonda başlayabilir ancak erkeğin orgazmının daha uzun süreli olmasının istenmesi halinde erkeğin pozisyonunun birliktelik sırasında değiştirilmesi gerekir. Birleşimin daha az derin, daha uzun süreli ve daha duygusal olmasının yanı sıra kısa ve sert olarak da uygulanabilmesi tercih edilmesine neden oluyor. Bu pozisyonda kadın bacaklarını biraz yukarı kaldırabilir ki bu gevşemesine yardımcı olur. Tek bacağın yukarıya kaldırılması bu pozisyonda çiftin birleşim esnasında okşama ve öpüşme için de pozisyon alabilmesine yardımcı oluyor.

Çapraz Cowgirl Pozisyonu

Bazı seks pozisyonları dünya genelinde çiftlerin cinsel birliktelikleri sırasında en çok tercih ettiği pozisyonlar arasında yer alıyor. Bunlardan birisi olan çapraz cowgirl seks pozisyonu, bu pozisyonlar içinde en tehlikeli pozisyonlardan birisi olarak da görülüyor. Özellikle de erkeklerin cinsel organlarında yaşanan kırılma vakalarının büyük bir kısmı bu pozisyonun sonucunda oluşuyor. Bu pozisyonda üstte olan kadının tüm yönetime hakim olması, erkeğin partnerinin tüm ağırlığını ve hareketini kendisi ayarlamasından dolayı penis kırılmasıyla karşı karşıya kalınabiliyor. Ancak doğru biçimde uygulanması halinde cinsel birlikteliğin arzuları çok daha doyurucu olması sağlanabiliyor.

Bacaklar Belde Pozisyonu

Misyon pozisyonuna benzeyen ancak daha yüksekte alınabilen bu seks pozisyonunda erkekler dizleri üzerinde iken sırt üstü uzanan kadın, omuzları üzerinde kalana kadar ayaklarından kendisini erkeğin beline kitleme ile bu pozisyonu alabilir. Bu şekilde gerekli olan yakınlık ve açı en uygun şekilde oluşturulurken bu seks pozisyonu yatak, kanepe ve halı gibi alanlar üzerinde uygulamak için uygundur.

Jokey Pozisyonu

Bu seks pozisyonu kadının üstte, erkeğin altta olduğu seks pozisyonlarındandır. Bu pozisyonda kadın, sırt üstü yatan erkeğe yüzünü veya sırtını çevirebilir. Bu pozisyonda kadının üstte olması tüm hakimiyetin kendisinde olmasını sağlar ki bu durum cinsel birliktelikten hem kendisinin hem de partnerinin en üst keyfi alması için kendi hakimiyetini kullanabilme şansı verir. Joker pozisyonunda, sözler ve hareketler ile de yapılacak küçük oyunlar zevkin daha fazla olmasını sağlar.

Kelebek Pozisyonu

Misyoner pozisyonuna benzer bir diğer seks pozisyonu olan kelebek pozisyonunda kadının sırt ve kalça bölgesi yatağın ayak ucu kısmında iken, yatak başında ayakta duran erkek kadının belinden tutarak cinsel birliktelik gerçekleştirilebiliyor. Bu pozisyon vajina ön duvarından G noktasına ulaştığından kadının seks yaşamında her zaman arzuladığı ve istediği orgazmı da kolaylaştırıyor.

İkinci Misyoner Pozisyonu

G noktasının uyarılabilmesi açısından en ideal pozisyonlardan birisi olan ikinci misyoner pozisyonunda kadın, bacaklarını partnerinin omzuna kaldırıyor. Bu pozisyon alınan şekil dolayısıyla erkeğin de hareketlerini daha özgür ve daha rahat biçimde gerçekleştirebilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca erkekler için bu pozisyonun orgazmı kolaylaştırdığından uzun sevişme isteyenler için ideal bir pozisyon değildir.

X Pozisyonu

X pozisyonunda kadın ve erkek yüz yüze pozisyonda duruyor ve bacaklar makas biçiminde birbirine geçiriliyor. Bu pozisyon karmaşık olduğu kadar kesinlikle esnek bir vücut gerektiriyor. Bu yüzden güvenli seks pozisyonları dahilinde çiftlerin esnekliklerine güvenmemeleri durumunda bu pozisyonu denememeleri dahi gerekiyor. Ayrıca bu pozisyonda doğru şekil alınmaması halinde penisin, vajinaya ulaşması zorlaşabiliyor.

Kayıkçı Pozisyonu

Yatak ve yer gibi düz yüzeyler için uygun olan bu seks pozisyonunda erkek sırt üstü yere uzanırken, bacaklarını açık ve dizden kırmalıdır. Kadın bu pozisyonda ayaklarını partnerinin karın bölgesinden yere basacak biçimde çömelerek, birleşimi sağlar. Kadının pozisyonda denge yaşaması çok doğal olacağından erkeğin elleri ile dengede sağlanabilir. Kadının orgazmı açısından da en ideal pozisyonlardan olan kayıkçı pozisyonu hamilelikte cinsel ilişkide bulunmak isteyen çiftler için de en ideal pozisyondur.

Modern Kaşık Pozisyonu

Seks pozisyonları içerisinde özellikle uygulanış kolaylığı ve verdiği keyif dolayısıyla klasik hale gelen bazı pozisyonlar bulunuyor ki bunlardan birisi olarak da modern kaşık pozisyonunu gösterebiliriz. Standart kaşık pozisyonunun biraz daha revize edilmiş hali olan bu pozisyonda, erkekler yatağa yan biçimde uzanırken, kadın erkeğin önüne sırtı partnerine denk gelecek şekilde yine yan şekilde uzanır ve dizlerini kırar. Bu pozisyonda çiftin ellerinin boş kalması sağlanır ki böylelikle cinsel birlikteliğin en önemli detayı olan okşama ve sözlerle yapılan pekiştirmelerle cinsel birlikteliğin daha özel hale getirilmesi mümkün olsun.

Doggy Style Pozisyonu

Çok eski çağlardan bu yana çiftlerin cinsel birlikteliklerinde uyguladığı en geleneksel seks pozisyonlarından birisi olan doggy style pozisyonu adını cinsel birliktelik esnasında alınan pozisyondan alıyor. Çünkü bu pozisyonda kadın köpekler gibi dört ayağının yani dizleri ve elleri üzerine basıyor. Erkekler ise dizlerinin üzerinde cinsel birlikteliği yönlendiriyor. Bu pozisyon genel olarak erkekler için pek çok fantezinin de en ideal pozisyonudur. Erkeğin bu pozisyonda ellerinin boşta kalması kadının da bu pozisyondan fazlasıyla zevk almasını sağlayabilmek için okşama yapabilir veya klitorisine ulaşabilir. Ancak erkeklerin favori seks pozisyonlarından olan doggy style pozisyonunun özellikle ilk sekste kesinlikle tercih edilmemesi gerekir. Çünkü birbirlerini tanımayan partnerler için rahatsız edici bir cinsel birlikteliğe yol açabilir.

Örümcek Pozisyonu

Bu pozisyon daha sakin ve tutkulu bir seks deneyimi için en ideal pozisyondur. Hareket ve hızın son derece kısıtlı olması, bu pozisyonda tutkunun daha fazla ön planda kalmasını sağlıyor. Erkekler yatakta sırt üstü uzandıktan sonra dizlerini kırarak, geniş açılı pozisyona getirir. Kadın ise aynı pozisyonu zıt yönde alır ve erkeklerin bacak arasından bacaklarını geçirerek, erkeğin yanına uzatır. Seks için gerekli olan devinimin kazanılabilmesi için erkek ve kadının birbirlerinin bacaklarından destek almaları gerekiyor.

Ayakta Pozisyon

Bu pozisyon hem kadın hem de erkek için en çok tercih edilen pozisyonların başında geliyor. Özellikle penisin vajinaya ulaşımının tam olması, çiftin yüz yüze olmaları ve sıkı bir sarılma bulunması duyguların ve tutkunun da zevkler gibi doruk noktaya ulaşmasını sağlıyor. Yüz yüze durulan pozisyonda kadının bacaklarıyla partnerini sarması ve duvara yaslanmış olması gerekiyor. Duvar desteği, eforun daha düşük olması ve hareketin daha kolay yapılabilmesi açısından çok önemlidir. Bu pozisyon için fazlasıyla güç gerekiyor. Zaten pek çok kadının bu pozisyondan daha fazla haz duymasının temel nedenlerinden birisi de partnerini fazlasıyla yormasıdır. Kısa süre yüksek düzeyde kullanılan güç dolayısıyla erkeğin bacaklarında titreme yaşanır ve adrenalin yüksek seviyede kalır.

Masa Pozisyonu

Bu pozisyon pek çok mekanda rahatlıkla uygulanabildiğinden dolayı oldukça sık şekilde tercih ediliyor. Özellikle cinsel yaşamında fantezilere fazlasıyla yer veren çiftler, farklı mekanda masa pozisyonunu gerçekleştirilebiliyor. Yatakta da gerçekleştirilebilen bu pozisyon, uygulandığı atmosferle bütünleşik bir zevk verdiğinden yatakta pek tercih edilmiyor. Masa üzerinde veya tezgah üzerinde gibi farklı fantezilere açık olan bu pozisyonda kadın, masa ya da tezgah üzerinde sırt üstü olacak şekilde uzanırken, erkek ayakta durarak cinsel birlikteliğin yönetimini gerçekleştiriyor. Bu pozisyonda hakimiyet erkekte kalıyor ki böylelikle daha derine ulaşabildiğinden, hem erkek hem de kadın için aperatif bir orgazm yakalanma şansı daha yüksek oluyor.

Ayakta Koridor Pozisyonu

Küçük kaçamaklar ve hızlı seks için en ideal pozisyondur. Özellikle partnerlerin üzerinde rahat kıyafetler bulunması halinde çok daha kolay bir şekilde uygulanabiliyor. Bu pozisyonda kadında erkekte ayakta duruyor. Erkek düz biçimde ayakta dururken, kadın ellerini duvara yaslayarak, kalçasını partnerine doğru eğiyor. Partnerini belinden kavrayan erkek tarafından ilişki başlatılıyor. Bu pozisyonda farklı fantezi içinde ideal seçenekler mevcuttur. Özellikle kadının partnerinin boynuna tek kolunu atması ve tek bacağını yine partneri yardımı ile yukarı kaldırarak, daha özel pozisyon denemeleriyle de cinsel ilişki gerçekleştirilebilir.

Koridor Gondolu Pozisyonu

Dar koridor ve mekanlar için uygun olan bu pozisyonda erkek sırtını duvara yaslayarak, dizleri kırık biçimde ayaklarını karşı duvara dayar. Erkeğin adeta bir sandalye pozisyonunu aldığı bu seks pozisyonunda kadın, sandalyeye ters şekilde oturuyormuş gibi partnerinin kucağına oturarak birleşimi gerçekleştirir.

Sandalyede Seks Pozisyonu

Sandalye bulunan mekanlarda alınabilen bu seks pozisyonunda erkek, sandalyeye düzgün biçimde otururken, kadın sandalyenin arkasına doğru ayakları uzanacak biçimde partnerinin üzerine oturur. Yüz yüze kalınmasını sağlayan bu pozisyonda çiftin öpüşmesi de mümkün olabileceği gibi yüksek eforlu pozisyonların ardından hem dinlendirici bir etki yaratmak hem de zevki sürdürebilmek amacı ile tercih edilebilir. Ancak tercih edilen sandalyenin kolsuz olması, penetrasyonun daha kolay şekilde gerçekleşmesi açısından önemlidir.

Burgu Pozisyonu

Burgu pozisyonunda erkekler sırt üstü yatağa dümdüz şekilde uzanırken, kadınlar partnerinin sağından veya solundan üzerine oturur. Bu pozisyon kadınlar için fazlasıyla yorucu olurken erkekler partnerinin ayak ve el bileklerinden onu destekleyebilir. Bu aynı zamanda pozisyon gereğince kadınların daha rahat hareket etmesini sağlar.

Bacak Planörü Pozisyonu

Misyoner pozisyonun daha da geliştirilmiş hali olarak tanımlanabilecek bacak planörü pozisyonunda kadının esnekliği pozisyonun sağlayacağı haz ve şehvetin çok daha yüksek olmasını sağlayacaktır. Bu pozisyonda kadın yatağa dirseklerinden destek alarak uzanırken tek ayağını bacaklarının arasında duran partnerinin omzuna uzatır. Böylelikle cinsel birleşim erkeğin kontrolünde gerçekleşir.

Lotus Pozisyonu

Daha duygu yüklü göz göze kalınmasını sağlayacak, okşama ve sıkıca sarılma gibi çeşitli el hareketlerinin de yapılabileceği bu seks pozisyonunda tenlerin birbirine çok daha sık değmesi sağlanıyor. Kadınların bacaklarını bağdaş pozisyonunda yere oturan partnerinin arkasına saldığı bu pozisyonda kadınların fazlasıyla hoşlandığı cinsel birleşim sırasında hafif saç çekme veya saç okşama ve vücuda dudak teması gerçekleştirilebiliyor.

Sarmal (Anjou) Pozisyonu

Modern kaşık pozisyonuna ve klasik kaşık pozisyonuna çok benzeyen bu seks pozisyonu, Kamasutra’nın da en popüler pozisyonlarından birisidir. Sarmal pozisyonu olarak adlandırılması erkeğin, yan şekilde yatağa uzanan ve dizlerini karnına çeken kadının arkasından sararak aynı pozisyonu almasından dolayıdır. Böylelikle hem tutku dolu hem de etkileyici bir seks pozisyonunda seks deneyimi yaşama şansına sahip olunabiliyor ki hamile kadınlar içinde en ideal ve en rahat seks pozisyonlarından birisi olabiliyor.