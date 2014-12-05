Zamanında çok ilginç sebeplerle yasaklanmış 11 Türkçe şarkı Eskiler bilir. Zamanında TRT, şarkıları kendi kurallarına göre yayınlamama kararı alıyordu. İşte o şarkılardan bazıları...

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1. Barış Manço - Arkadaşım Eşek Facebook'ta Beğen: Sebep olarak; insanın arkadaşının eşek olamayacağı sunulmuş. Bu nedenle Manço’ya ‘Kuzu’ olarak değiştirmesi önerilmiş.

2. Barış Manço - Lambaya Püf De Bu eser de "Erotik" bulunduğu için yayınlama yasağı getirilmiş.

3. Musa Eroğlu - Yolun Sonu Görünüyor Bu şarkının sözleri de intiharı çağrıştırıp, özendirdiği gerekçesiyle yasaklanmış.

4. Orhan Gencebay - Batsın Bu Dünya Mevcut düzene isyan edip, insanların ruh halini bozduğu için yasaklananlardan.

5. Cem Karaca - Namus Belası Sözleri sebebiyle kötü örnek oluşturduğu kanısına varılmış.

6. İbrahim Tatlıses - Güneş Doğmayacak Üstüme İntiharı özendirdiği gerekçesiyle yasaklananlardan.

7. Şenay - Hayat Bayram Olsa "İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa" dediği şarkı, komünist propogandası yaptığı iddiasıyla yayınlanmamış.

8. Sezen Aksu - Sarışınım Birçok şarkıcı tarafından tekrar yorumlanan "Sarışınım" şarkısı, vakti zamanında bestecisi Ermeni olduğu için yasağa takılmış.

9. Adnan Şenses - Doldur Meyhaneci Adnan Şenses'in şüphesiz en çok bilinen şarkısı "Doldur Meyhaneci" insanları içmeye teşvik ettiği için yasaklanmış.

10. Leman Sam - Anladım İçinde geçen “Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe, sırf sana benziyor diye,usulca sokulup ‘Merhaba’ dedim” sözleri nedeniyle TRT denetimi tarafından onay görmemiş. Gerekçe olarak ise; “Türk kadının tanımadığı hiçbir erkeğe selam vermeyeceği, şarkının Türk kadının ahlakını bozduğu" gösterilmiş.

11. Melike Demirağ - Arkadaş Şarkı sözlerinin üstü kapalı komünizm propogandası yaptığı ve besteci ve söz yazarının Şanar Yurdatapan olması gerekçesiyle yasaklanmış.

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