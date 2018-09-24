Yok artık! Toplu taşımada karşılaştığınızda 'Nasıl yani?' diyeceğiniz 15 beyin yakan fotoğraf
Seyahat ederken bu tuhaf şeyleri gözlemlediğinizde eminim çok eğleneceksiniz. İşte size bu toplu taşımalarda bulunan eksantrik insanların komik fotoğraflarını listeledik.
#1 İnsanlar başını bulamadığında seninle konuşamaz
#2 Egzersiz nerelerde yapılmaz
#3 Sağlam lastiklermiş
#4 Eller yukarı! Yanlış yerdesin
#5 Bu metroda pantolonlu yolculuk yasak galiba :)
#6 Hepimizin bagajı var
#7 Oturacak yer kalmamış..
#8 Dikizlerken şekilden şekile girmek bu olsa gerek :)
#9 Yerinden memnun sevimli bir kedi
#10 Kendisine uygun bir dövme seçmiş..
#11 Ablamızın kocası bi avcı galiba..
#12 Amca modayı baya yakından takip ediyor
#13 Bazen en sevdiğin pantolonunun içine sığamazsın..
#14 Pantolonunun yarısını evde unutanlarda bugün
#15 Herkes yakalayamaz bu kıyafet uyumunu..
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