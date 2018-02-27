Yiyecekler eğlenceli görsellere dönüşüyor
Helga Stentzel, bir görsel sanatçı. Instagram hesabında aşina olduğumuz tatları tekdüzelikten kurtarıp bambaşka görünümlere sokuyor ve bizlerle paylaşıyor. Eminiz yemesi de izlemesi kadar güzeldir.
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Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
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