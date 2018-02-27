Yiyecekler eğlenceli görsellere dönüşüyor

Helga Stentzel, bir görsel sanatçı. Instagram hesabında aşina olduğumuz tatları tekdüzelikten kurtarıp bambaşka görünümlere sokuyor ve bizlerle paylaşıyor. Eminiz yemesi de izlemesi kadar güzeldir.