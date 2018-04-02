Yılın en iyi stadyumları!
2017 yılında hizmete giren statlar arasında yapılan değerlendirmede Türkiye'den 3 stat da listeye girmeyi başardı. StadiumDB.com tarafından her yıl tamamlanan statlar arasında internet üzerinden yapılan değerlendirmeyle dünyanın en iyi statları belirleniyor. İşte bu listede yer alan stadyumlar.
1- Stadion Luzhniki - Rusya
Kapasite: 80.788
2- U Arena - Fransa
Kapasite: 32.000
3 - Mercedes-Benz Stadium - ABD
Kapasite: 71.000
4- Stadionul Ion Oblemenco - Romanya
Kapasite: 30.983
5- Stadion Slaski - Polonya
Kapasite: 54.378
6- Wanda Metropolitano - İspanya
Kapasite: 67.703
7- Gaziantep Stadyumu - Türkiye
Kapasite: 35.574
8- Stadion Sankt Petersburg - Rusya
Kapasite: 68.134
9- Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu - Türkiye
Kapasite: 28.154
10- Samsun 19 Mayıs Stadyumu - Türkiye
Kapasite: 33 bin 919
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