Yılın en iyi stadyumları!

2017 yılında hizmete giren statlar arasında yapılan değerlendirmede Türkiye'den 3 stat da listeye girmeyi başardı. StadiumDB.com tarafından her yıl tamamlanan statlar arasında internet üzerinden yapılan değerlendirmeyle dünyanın en iyi statları belirleniyor. İşte bu listede yer alan stadyumlar.