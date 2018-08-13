Yaşadıkları kafaya bir türlü anlam veremediğimiz 30 çılgın kadın!
Kabul edelim bazen saçmalamak herkesin hakkı ama bunun üzerine master yapmak biraz saçma.
#1 Bir kase saç daha lütfen
#2 Biri erişte banyosu mu dedi?
#3 Dolar kokusu alıyorum
#4 Alerjim tuttu sanırım
#5 Çamur banyosu yapmaya bayılırım
#6 Ne var biraz uzamışsa?
#7 Eşek arısı sokmuş olabilir mi?
#8 İnsanlara karşı dürüstlük seviyem
#9 Selfie çubuğuna ne gerek var canım!
#10 Aradığım iş arkadaşı
#11 Alışveriş titizlik gerektiren bir iştir
#12 Kapı açık
#13 Pratik zeka dedikleri
#14 Saçlarımı ortadan ikiye ayırmadan asla
#15 İki mevsimi bir arada yaşamak bu olsa gerek
#16 Üşengeçlikte asla sınır tanımam
#17 Sarhoş olunca ben ben değilim!
#18 Ben kahvaltılık bölümünde ineceğim
#19 Ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor
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