Yaratıcılıkta Çığır Açan 17 Reklam Çalışması!

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#1 Bu gürültü engelleme özellikli kulaklıklarla skandallar sizi rahatsız etmeyecek. Facebook'ta Beğen:

#2 Bu spor ayakkabılar, içinizdeki sporcuyu özgür bırakacak.

#3 Sindirim hapları, midenizde hoş olmayan karşılaşmaların önlenmesine yardımcı olacak.

#4 Sanzer isimli el dezenfektanının reklamında ankesörlü telefonlar bu şekilde resmedilmiş.

#5 Japon yapıştırıcısı, onların yeniden birleşmesine yardımcı olacak.

#6 Kahve ve Wi-Fi: Mükemmel Kafe Kombinasyonu

#7 Şirket ismini bu harflerden oluşturun. Oldukça basit.

#8 Bir yolculuk, bir anahtar dönüşüyle başlar.

#9 McDonald’s bütün yiyeceklerinin doğal olduğunu söylüyor.

#10 Köpeğiniz, eğer yemeğinin tadı kötüyse her zaman sizi rahatsız etmeyi deneyecektir.

#11 Bu yara bandı Hulk’a bile olur.

#12 Akşamdan kalmışlık tehlikelidir. Bir kedicik zarar görmeden önce bir hap içseniz iyi olur.

#13 Diş ipi kullanıyorsanız kivi tohumları asla canınızı sıkmaz.

#14 Erkekler, kırışıklık giderici ilaçlar kullanmak için kendince nedenlere sahiptirler.

#15 İletişim, M&M’s ile daha iyi.

#16 İnanılmaz bir şekilde uzun süre dayanan bataryalar.

#17 Durex’ten büyük ihtimalle bugüne dek yapılmış en iyi kondom reklamı. Kaynak: www.pazarlamasyon.com

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