Yaratıcılıkta Çığır Açan 17 Reklam Çalışması!
#1 Bu gürültü engelleme özellikli kulaklıklarla skandallar sizi rahatsız etmeyecek.
#2 Bu spor ayakkabılar, içinizdeki sporcuyu özgür bırakacak.
#3 Sindirim hapları, midenizde hoş olmayan karşılaşmaların önlenmesine yardımcı olacak.
#4 Sanzer isimli el dezenfektanının reklamında ankesörlü telefonlar bu şekilde resmedilmiş.
#5 Japon yapıştırıcısı, onların yeniden birleşmesine yardımcı olacak.
#6 Kahve ve Wi-Fi: Mükemmel Kafe Kombinasyonu
#7 Şirket ismini bu harflerden oluşturun. Oldukça basit.
#8 Bir yolculuk, bir anahtar dönüşüyle başlar.
#9 McDonald’s bütün yiyeceklerinin doğal olduğunu söylüyor.
#10 Köpeğiniz, eğer yemeğinin tadı kötüyse her zaman sizi rahatsız etmeyi deneyecektir.
#11 Bu yara bandı Hulk’a bile olur.
#12 Akşamdan kalmışlık tehlikelidir. Bir kedicik zarar görmeden önce bir hap içseniz iyi olur.
#13 Diş ipi kullanıyorsanız kivi tohumları asla canınızı sıkmaz.
#14 Erkekler, kırışıklık giderici ilaçlar kullanmak için kendince nedenlere sahiptirler.
#15 İletişim, M&M’s ile daha iyi.
#16 İnanılmaz bir şekilde uzun süre dayanan bataryalar.
#17 Durex’ten büyük ihtimalle bugüne dek yapılmış en iyi kondom reklamı.
Kaynak: www.pazarlamasyon.com
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