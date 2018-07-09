Yara izlerini, yaptırdıkları dövmelerle sanat eserine çevirmiş 20 kişi!

Bazı insanlar vücutlarında bulunan yara izlerinden rahatsızlar. Hatta yara izlerini saklamaya çalışarak bir ömür geçirenler bile var. Peki bu durumun hiç mi çaresi yok? Olmaz olur mu! Elimizde o kadar güzel fotoğraflar var ki, bunları gördüğünüz zaman ''İyi ki yara izim varmış.'' bile diyebilirsiniz.