Yaptıkları davranışların arkasında büyük akılsızlık yatan 15 insan!
Sizin yorumlarınızı da merakla bekliyoruz.
#1 Kargo elemanından tam yerine teslimat.
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#2 Donmuş göl boyunca sürüş keyfi
#3 Anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz.
#4 Bir akıllı sensin
#5 Afiyet olsun!
#6 Karın keyfini üstü açık arabalar çıkarttı!
#7 Mükemmel planlama. Gerçekten!
#8 Buzda park keyfi
#9 Bu davranış neden her şeyde uyarı etiketi olması gerektiğini kanıtlıyor
#10 Taşımacılık sektöründe devrime bir örnek
#11 Bu da!
#12 Deterjanın da bir adabı var.
#13 Bu nasıl olabilir? Gerçekten merak içerisindeyiz.
#14 Yorum yok!
#15
Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler
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