Yabancı film ve dizilerde yer alan Türk öğeleri
İşte birçok yabancı dizi ve filmde geçen ve Türklerin her yerde olduğunun kanıtı niteliğindeki Türk atıfları.
Mr.Robot
Eski ekonomi ve dış işleri bakanı Ali Babacan Mr.Robot dizisinde boy göstermişti.
Doctor Who
Waters of The Mars adlı bölümde 10.bölüm Doctor’ın arkasındaki Türk Bayrağı dikkat çekiyor.
Taşıyıcı 3
Taşıyıcı 3 filminde Müslüm Gürses ve İsmail YK fotoğraflarını kaçırmış olabilirsiniz.
Superman
Superman filminde yer alan Yılmaz Deri yazan bir dükkan.
Snatch
Filmin baş rollerinden Jason Statham’ın canlandırdığı karakterin adı “TÜRK” idi.
Ölü Ozanlar Derneği
Filmin içinde geçen bir tören sahnesinden sağ üst tarafta görülen Türk bayrağı.
Ninja Assasian
Filmde Türk bayrağının yer aldığı sahne.
Armageddon
Armageddon filminde yer alan İstanbul görselleri
The Long Weekend
2006 yılı yapımı Çılgın Hafta sonu filminde görülen Türk hamamı sahnesi
Paris Je T’Aime
"Paris, Seni Seviyorum" filminde arka planda gördüğümüz "Star Çankırı Çay Salonu"
How High
"Süper Ot" filminde kapıda asılı olan Türk bayrağı.
King Kong
King Kong filminde arkaplanda görünen Türk bayrağı.
Stargete Atlantis
Stargete Atlantis dizisinde kolunda Türkiye bayrağı yer alan doktor.
La casa de papel
Kısa süre içerisinde dünyayı kasıp kavuran dizi olan "La Casa De Papel" dizisinde İspanyol merkez bankası kasasının içerisinde geçen sahnede yer alan Türk bayrağı.
Facebook Yorumları