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Var Olduklarına İnanamayacağınız, 2 Farklı Hayvanın Çiftleşmesi İle Ortaya Çıkan İlginç Türler

Farklı türde hayvanların çiftleşmesi ile üretilen, bazıları doğada çok nadir görülen, bazılarına ise doğada rastlamanın imkansız olduğu çok ilginç canlılara göz atalım...

1. Liger

Var Olduklarına İnanamayacağınız, 2 Farklı Hayvanın Çiftleşmesi İle Ortaya Çıkan İlginç Türler
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Erkek aslan(lion) ve dişi kaplanın(tiger) çiftleşmesi sonrası ortaya çıkan bu tür dünyadaki en büyük kedi türü ölene kadar büyümeye devam ediyor, 410 kiloya kadar çıkabiliyor. Dünyada hayvanat bahçelerinde bulundurulan 1000 kadar liger bulunmakta.

2. Tigon

Var Olduklarına İnanamayacağınız, 2 Farklı Hayvanın Çiftleşmesi İle Ortaya Çıkan İlginç Türler

Erkek kaplan ve dişi aslanın çiftleşmesi ile oluşan bu melez tür Ligerler ile aynı özellikleri taşımakta fakat onlar kadar büyüyemiyorlar.

3. Zonkey

Var Olduklarına İnanamayacağınız, 2 Farklı Hayvanın Çiftleşmesi İle Ortaya Çıkan İlginç Türler

Birbirine akraba 2 farklı hayvan olan eşek ve zebranın oluşturduğu melez canlı. İsmi diğerleri gibi ingilizce isimlerinin (Zebra ve Donkey) birleştirilmesi ile türetilmiş.

4. Jaglion

Var Olduklarına İnanamayacağınız, 2 Farklı Hayvanın Çiftleşmesi İle Ortaya Çıkan İlginç Türler

Çok nadir bulunan bir kombinasyon...

Erkek jaguar ve dişi aslanın melezi olan bu canlılar şu an sadece Kanada'da bir vahşi yaşam parkında yaşamakta.

5. Geep

Var Olduklarına İnanamayacağınız, 2 Farklı Hayvanın Çiftleşmesi İle Ortaya Çıkan İlginç Türler

Yine çok nadir görülen bir canlı. Keçi ve koyunun çiftleştirilmesi ile ortaya çıkıyor...

6. Grolar Bear

Var Olduklarına İnanamayacağınız, 2 Farklı Hayvanın Çiftleşmesi İle Ortaya Çıkan İlginç Türler

Doğada da görülen ender melez canlılardan...

Boz ayı ve kutup ayısının çiftleşmesi ile oluşan bu ayı türü çok az hayvanat bahçesinde bulunuyor.

7. Coywolf

Var Olduklarına İnanamayacağınız, 2 Farklı Hayvanın Çiftleşmesi İle Ortaya Çıkan İlginç Türler

Yaklaşık 150.000-300.000 yıl önce ayrılmış 2 türün, tilki ve kurtların melezi olan bu canlıların boyutları da iki türün ortasında...

8. Zebroid

Var Olduklarına İnanamayacağınız, 2 Farklı Hayvanın Çiftleşmesi İle Ortaya Çıkan İlginç Türler

İlk olarak Darwin'in tanımladığı melez türlerden biri...

Zebra ve vahşi atların çiftleşmesi ile ortaya çıkıyor.

9. Savannah Cat

Var Olduklarına İnanamayacağınız, 2 Farklı Hayvanın Çiftleşmesi İle Ortaya Çıkan İlginç Türler

2001 yılında kayıt altına alınan bu tür yerli kedi dediğimiz, evlerde beslenen kediler ile vahşi kedilerin çiftleşmesi ile ortaya çıkıyor. 

Kürkleri inanılmaz değerli.

10. Wholphin

Var Olduklarına İnanamayacağınız, 2 Farklı Hayvanın Çiftleşmesi İle Ortaya Çıkan İlginç Türler

Aslında aynı soy ağacından gelen, erkek katil balina ve dişi yunus türünün birleşmesi ile ortaya çıkan bir tür. Doğada çok ama çok nadir bulunmaktalar.

11. Beefalo

Var Olduklarına İnanamayacağınız, 2 Farklı Hayvanın Çiftleşmesi İle Ortaya Çıkan İlginç Türler

1800'lü yılların başından beri özel çiftliklerde üretilen, bufalo ve sığırların çiftleşmesi ile ortaya çıkan melez tür.

12. Hinny

Var Olduklarına İnanamayacağınız, 2 Farklı Hayvanın Çiftleşmesi İle Ortaya Çıkan İlginç Türler

Katırın tam tersi dersek yanlış olmaz. Erkek at ve dişi eşeğin çiftleşmesi ile meydana gelen melez bir tür.

13. Narluga

Var Olduklarına İnanamayacağınız, 2 Farklı Hayvanın Çiftleşmesi İle Ortaya Çıkan İlginç Türler

Kuzey Atlantik'te, çok ama çok nadir görülen melez bir tür. Deniz gergedanı ve beyaz balinanın birleşmesi sonucu ortaya çıkmakta...

14. Cama

Var Olduklarına İnanamayacağınız, 2 Farklı Hayvanın Çiftleşmesi İle Ortaya Çıkan İlginç Türler

Deve ve lama ortak çalışması olan bu melez tür ilk olarak 1998 yılında Dubai'de, suni olarak üretildi.

15. Dzo

Var Olduklarına İnanamayacağınız, 2 Farklı Hayvanın Çiftleşmesi İle Ortaya Çıkan İlginç Türler

Tibet sığırı ve inek ikilisinin çiftleşmesi sonrasında ortaya çıkan tür Moğolistan'da yetiştirilmekte.

16. Leopon

Var Olduklarına İnanamayacağınız, 2 Farklı Hayvanın Çiftleşmesi İle Ortaya Çıkan İlginç Türler

Erkek leopar ve dişi aslan ortak yapımı...

Doğada rastlamak şu ana kadar nasip olmamış, suni olarak çok az sayıda üretilmiş...

17. Mulard

Var Olduklarına İnanamayacağınız, 2 Farklı Hayvanın Çiftleşmesi İle Ortaya Çıkan İlginç Türler

Yeşilbaş ördek ve Amerikan ördeğinin çiftleşmesi sonucu ortaya çıkan bu tür ne yazık ki kısır dünyaya geliyorlar ve yavru üretemiyorlar...

18. Żubroń

Var Olduklarına İnanamayacağınız, 2 Farklı Hayvanın Çiftleşmesi İle Ortaya Çıkan İlginç Türler

Ve son olarak yine sığırgillerden bir tür...

İnek ve avrupa tipi bizonun çiftleşmesi ile ortaya çıkan melez canlı çiftliklerde üretilmekte...

www.boredpanda.com

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