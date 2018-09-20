Var olduğuna inanamayacağınız kadar birbirine zıt çiftler
Aşk ne yaş, ne boy, ne ırk dinliyor... Bu çiftler belki de dünyanın en ilginç bir o kadar da insana umut veren aşkları. Onlar sadece kalplerinin sesini dinlediler bize ise sadece onların aşklarını sizinle paylaşmak kalıyor.
#1 Dünyanın en uzun insanı mardinli Sultan ve Eşi
#2 Ve dünyanın en kısa adamı hayatının aşkıyla
#3 Resmen porselen bebek :)
#4 Aşkları uzun olsun :)
#5 Ne ırk, ne renk, ne boy önemli
#6 "Ken And Barbie"nin gerçek dünyadaki karşılığı
#7 Dünyanın en tatlı çifti olabilirler :)
#8 Sadece "aşk" olsun...
#9 Kadınlar da erkeklerden uzun olabilir
#10 Yaş farkı mı? Sadece 60 yıl kadar
#11 Biz yakıştırdık doğrusu
#12 Çok mutlu görünüyorlar
#13 Dünyanın en kıllı adamı olsa da....
#14 İkizler aşkı aynı adamda bulmuşa benziyor
#15 Gönüller bir olsun
#16 Aşk engel tanımaz
#17 Ve zıt değil.. aksine dünyanın en uyumlu çifti
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