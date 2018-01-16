Uzaya gönderilen hayvanlar Yuri Gagarin ve Neil Armstrong gibi astronotların uzay yolculukları unutulmuyor. Ancak bilim namına insanlardan önce uzaya gönderilen hayvanlar neredeyse unutulmuş durumda. Her şey 60 yıl önce bir köpekle başladı!

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Uzaydaki ilk köpek Facebook'ta Beğen: Sovyetler Birliği dişi köpek Laika'yı 60 yıl önce uzaya gönderdi. Böylece Laika uzaydaki ilk dört bacaklı oldu. Ancak Laika uzayda bulunan ilk canlı değildi. Bu tarihten tam 10 yıl önce, yani 1947'de, meyve sinekleri bir füzeyle uzaya gitmiş ve hayatta kalmayı başarmışlardı. Ancak Laika, füzesi ateşlendikten yalnızca birkaç saat sonra hayatını kaybetti.

İlk hayatta kalan Laika'nın ölümüyle sarsılmayan Sovyetler Birliği, uzaya köpek göndermeye devam etti. Ancak bu sefer daha iyi koşullar altında. 1960 yılında Sovyetler Strelka ve Belka adındaki köpekleri uzaya göndermeyi başardı. İkili tabii yalnızca Sovyetler Birliği'nde değil, dünya çapında üne kavuştu. 1961'de ABD Başkanı Kennedy'nin kızına Strelka ve Belka'nın yavrularından biri hediye edildi.

Köpekler yerine maymunlar Ruslar için köpekler neyse Amerikalılar için de maymunlar oydu. NASA, ilk uzay yolculuğu hesaplarını bir maymun üzerine inşa etti. ABD'nin 1958 yılında uzaya gönderdiği Gordo adındaki ilk maymun hayatta kalamadı ancak Miss Baker ve Able'ın şansları Gordo'dan biraz daha yaver gitti. Sincap maymunu ve al yanaklı maymun, 1959'da gerçekleştirdikleri uzay yolculuğunda hayatta kalmayı başardı.

Astronot ömrü Böylece Able ve Miss Baker, uzaya gidip sağ salim geri dönebilen ilk maymunlar olarak isimlerini tarih kitaplarına yazdırdı. İkilinin yeryüzünün 500 kilometre üzerinde ağırlıksızlığı test etmeleri amaçlanıyordu. Able ne yazık ki yere indikten kısa süre sonra hayatını kaybetti. Fotoğraftaki Miss Baker'sa 1984'te 27 yaşındayken eceliyle ölene kadar uzun, mutlu, huzurlu bir ömür sürdü.

Uzay gemisinde Maymunlar Miss Baker ve Able'dan farklı olarak küçük al yanaklı maymun Sam, ağırlıksızlığı test etmekle yükümlü değildi. Sam, Amerikan Mercury uzay aracındaki yolculuğunda kurtarma sisteminin işlevselliğini test etti. Sam uçuşu başarıyla gerçekleştirdi ve hayatta kaldı. Aynen dişi halefi Miss Sam gibi.

İlk şempanze Ham, 1961 yılında uzaya giden ilk şempanze oldu. Ham tam 6 dakika boyunca ağırlıksızlığı deneyimledi. Ham'in misyonu adeta çığır açtı: NASA aynı yıl güvertede Alan Shepard'ın olduğu ilk insanlı uçuşa start verdi. Ham, kendisi için özel üretim uzay kıyafetiyle çıktığı yolculuktan önemli bilgilerle döndü: Bir organizmanın ağırlıksızlığa nasıl dayandığı gibi.

Sert hayvan Artık köpek ve maymunların uzaydaki dönemi geride kaldı ancak yine de NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ESA hayvanlardan yararlanmaktan vazgeçmiyor. Günümüzde uzay araştırmalarında küçük ve dayanıklı hayvanlar kullanılıyor. Örneğin ESA 2007 yılında uzaya 12 günlüğüne bir grup su ayısı göndermişti. Vakum ve kozmik ışımaya maruz kalan minik hayvancıkların neredeyse tümü hayatta kaldı.

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