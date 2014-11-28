'Üstüne Para Verseler Giymem' Diyeceğiniz 10 Futbol Takımı Forması
Futbol tarihinde takımların kötü transfer kararları kadar forma tercihleri de hafızalardan kazınmıyor. İşte en kötü 10 forma.
Caribous of Colorado
ABD'nin futbolla tanışmaya başladığı yıllarda kurulan bir ekibin forması. Caribous of Colorado 1978 yılında Denver'daki yerel ligde sadece bir sezon mücadele etti. 30 maçta 22 mağlubiyet alan Caribous'un bu başarısızlığındaki nedeni formada aramak lazım.
Hudersfield Town
İngiltere'nin alt liglerinden bir türlü kurtulamayan Huddersfield Town, bu formayla rakipleri tarafından paspasa çevirlmeyi hakediyor.
Jorge Campos
Meksika Milli Takımı'nın file bekçisi Jorge Campos, her zaman ilginç forma seçimlerine imza atmıştır. Campos herhalde bu formalarla rakip forvetlerin gözlerinin kamaşmasını amaçlıyordu. Bizim bile bakarken başımız ağrıdı.
Norwich
1993 yılında Norwich City'nin giydiği forma. Şaşı bakıp şaşırınca UEFA Kupası'nı görebilirsiniz.
Athletic Bilbao
2004-2005 sezonunun Athletic Bilbao forması. Bilbao, formasına reklam alan bir kulüp olsaydı bir ketçap markasından çok iyi teklifler alabilirdi.
Hull City
Kaplanlar lakaplı Hull City bir dönem bu ünvanlarını vurgulamak istemişti. Ancak bu forma Ahu Tuğba veya Banu Alkan'dan ödünç alınmış gibi görünüyor.
Arsenal
90'lı yılların başları enterasan forma tasarımlarına sahne oldu. Arsenal her zaman değişik formaları tercih eden bir ekip olmuştur. Ancak bu formayla deneyselliği çok uç noktalara taşıdılar.
Manchester United
1990'lı yılların ortasında Chelsea gibi Manchester United da gri ve turuncu renklerin ağırlığını taşıyan formaları tercih ediyordu. Roy Keane'in yüzündeki memnuniyetsizliğe hak vermek gerek.
David Seaman
Arsenal'ın kalecisi David Seaman, İngiltere Milli Takımı'nda daha çok çocuklara hitap eden formalar giymeyi tercih ediyordu.
Coventry
1978 yılında Coventry'nin giydiği forma üst ve alt olarak yekpare gibi duruyor. Herhalde futbolcular o dönem formayı tek parça olarak giyiyordu.
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