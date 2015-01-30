Unutmak istediğimiz gelmiş geçmiş en kötü 9 moda trendi
Gerçekten unutmak istiyor insan bu trendleri. Hatırlayanlar bilir...
Apaçi Saçı
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Dişe Taş Takmak
"Boyfriend" Gömlekler
Şalvar Pantolonlar
Eşortman Üstü İle Gezmek
Alt Üst Kot Takımlar
Erkekte Vatkalar
Bel Çantası (Hiç İhtiyacımız Olmasa Da)
Düşük Bel Pantolon
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