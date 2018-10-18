Ünlülerin kameralara yakalanan en inanılmaz halleri! İnanamayacaksınız!

#2 Miley bu kadarını beklemiyordu

#6 Lady Gaga yine fazla uçtu!

#7 Giriş şu taraftan

#8 Dünyanın en mutlu düşüşü olabilir

#9 Justen yine iş başında!

#10 Kredi kartı ekstresini mi gördü acaba?

#12 Azıcık alışveriş yaptım da...

#14 Bu da ne?