Ünlülerin kameralara yakalanan en inanılmaz halleri! İnanamayacaksınız!
#1 Sansür nedeni
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#2 Miley bu kadarını beklemiyordu
#3 Rihanna sahnede mıncık mıncık
#4 Sherlock sivilcenin izini buldu!
#5 Kırmızı halı pozu!
#6 Lady Gaga yine fazla uçtu!
#7 Giriş şu taraftan
#8 Dünyanın en mutlu düşüşü olabilir
#9 Justen yine iş başında!
#10 Kredi kartı ekstresini mi gördü acaba?
#11 Amanın!
#12 Azıcık alışveriş yaptım da...
#13 Oh yeah!
#14 Bu da ne?
#15 Flaş gözümü aldı da
#16 Bir lokma daha
#17 Değdi mi şimdi!
#18 Adam iyi kalpten gitmemiş
#19 Kusura bakma tatlım, poz veriyorum da
#20 Aman dikkat!
#21 Aman Katy ne yaptın!
#22 Prenslik beni çok yordu
#23 Ay rujum bulaşmış
#24 Sıkı tutun bebeğim!
#25 Ne demek fotoğraf çekiyorum?
Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler
Geçtiğimiz yıllarda dahil olmak üzere Oscar'a aday filmlerin sahneleri yeniden canlandıran bu kız kardeşler, Oscar'ı hak edecek işlere imza atmışlar. Sophia, Sadie ve Sloane'nun yaptığı bu güzel işlere hep beraber bakalım.
Mükemmel sandığınız o fotoğrafların arka planlarını gördünüz mü?
Instagram'da gördüğümüz zaman hemen beğendiğimiz ve özendiğimiz fotoğrafların nasıl çekildiğini görünce şaşırabilirsiniz. Artık gözümüzle görsek bile inanmamamız gereken bir çağda olduğumuzu söylersek abartmış olmayız. İşte fotoğraflar ve arka planları.
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