Ülkemizde faaliyetlerine devam eden markaların ilk dönemlerine ait reklam afişleri
Bankalardan deterjan markalarına; meşrubatlardan saç bakımına kadar şu an kullanmaya devam ettiğimiz markaların ilk ilanlarına hep birlikte bakalım.
#1 Aygaz – 1963
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#2 Sana – 1960’lar
#3 Akbank – 1951
#4 Coca Cola – 1964
#5 Selpak – 1970’ler
#6 Blendax Şampuan – 1963
#7 Harley Davidson – 1936
#8 Koleston – 1963
#9 Nivea – 1930’lar
#10 Petrol Ofisi – 1940’lar
#11 Turkcell – 1994
#12 Garanti Bankası – 1950
#13 Tamek – 1958
#14 McDonald’s – 1986
#15 Arçelik – 1965
#16 Yapı Kredi Bankası – 1959
#17 Omo – 1965
#18 Gillette – 1953
#19 Tat – 1975
#20 Türkiye İş Bankası – 1924
#21 Fanta – 1968
Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
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