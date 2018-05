Tüm yeni annelere "annelik" kutusu

Finlandiya'da her anne doğum yaptıktan sonra ücretsiz annelik kutusuna sahip oluyor. Kutuda bir bebeğin ihtiyacı olan her şey var. Bu her çocuğa hayatta eşit fırsatlar verilmesi için oluşturulan bir proje.