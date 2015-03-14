Genel Türkiye'nin Diğer Ülkelerden Çalması Gereken 20 Fikir Ölürüm Türkiye'm, Ölürüm Türkiye'm

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Yılbaşı sezonunda %50 vergi indirimi Facebook'ta Beğen: Norveç hükümeti yılbaşı sezonunda gelir vergisine %50 indirim uyguluyor, böylece vergi ödemek yerine insanlar parasını Aralık ve Ocak aylarında harcıyorlar.

Tüm yeni annelere "annelik" kutusu Finlandiya'da her anne doğum yaptıktan sonra ücretsiz annelik kutusuna sahip oluyor. Kutuda bir bebeğin ihtiyacı olan her şey var. Bu her çocuğa hayatta eşit fırsatlar verilmesi için oluşturulan bir proje.

Metroda spor yapanlara giriş bedava Moskova'da Sochi Kış Olimpiyatları için insanlar 30 squat hareketi karşılığında metroya ücretsiz bindiler.

Hız yapmayana ikramiye İsveç hız cezası olmayan sürücüleri özel bir piyangoya sokarak ikramiye kazanmalarını sağlıyor. 3000 dolara kadar kazanan olmuş.

Kitap okuyana azaltılmış hapis cezası Brazilya'da hapishanede tutsaklar kitap okuyarak her yıl 48 gün indirim alabiliyorlar. Kitap okuyup tahliye olanların tekrar suça karışma oranı %30 düşmüş durumda.

Uyuşturucu bulundurmaya ceza yok Her yıl uyuşturucu ile savaş memlekete saniyede 500 lira kaybettiriyor. Bu rakamı totale vurduğunuz zaman 15 trilyona yükseliyor. 2001'de Portekiz bütün uyuşturucu taşıma suçlarını kapsamdan çıkarttı. Bu yasadan sonra Portekiz'de uyuşturucu kullanımı %50 azalarak Avrupa'da en az uyuşturucu kullanılan yer oldu.

Ulusal Petrol Fonu Norveç'te petrolden kazanılan paraların hepsi dünyanın en büyük bağımsız fonuna gidiyor. Ocak 2014 itibariyle bu fonda 5.11 trilyon kron mevcut. Bu para gelecekte dünya zora girdiğinde kullanılmak için biriktiriliyor. Şu an itibariyle Danimarka'nın beş milyonluk nüfusundan her biri milyoner.

Şiddet içermeyen suçlara göre gelir Finlandiya ve İsveç'te "dagsböter" cezası alırsanız 30 gün boyunca edindiğiniz bütün gelire devlet el koyuyor. Bu cezaya ekonomik hapis deniliyor. Fin hükümeti bu sayede yıllık 11 milyon dolar kazanıyor.

Çöp kazancı Alman şehirlerinde attığınız çöpün kilosuna 2 dolar kazanıyorsunuz. Bu sebeple hereks çöpünü çok özenle atıyor.

Avustralya'da oy vermek mecburi ve para cezası var Bu yüzden halkın %95'i oy vermeye gidiyor.

Paralı hastalık izni Avrupa'da salgını önlemek için hastaysanız evde kalmanız için para ödeniyor.

Bisiklete araba gibi davranmak Hollanda'da 10 yaşında bütün çocukların bisiklet ehliyeti alması gerekiyor. Bu çocuklar 30 yaşına geldiklerinde de bisiklet kullanmaya devam ediyor.

Avrupa'da TV'de reklam yasağı var Bizim televizyonumuzda 10 saatlik televizyonda en az 3 saat reklam varken Avrupa'da televizyonda saat başına 8 dakika reklam olabiliyor çünkü fazlası yasak.

Resmi sosyal medya hesaplarının vatandaşlara verilmesi İsveç'in resmi Twitter hesabını her hafta başka bir vatandaş kontrol ediyor. Böylece çeşitlilik ve farklı düşüncelere hoşgörü kabul görüyor.

Engelliler için hükümet destekli seks teşviği Hollanda'da engelli vatandaşlar devlet tarafından aldıkları ödenekle yılda 12 kere seks yapabiliyolar. Bu engelliler arasında depresyon oranlarını yarı yarıya düşürmüş.

Devamsızlık yapmayan öğrenciye ayda 200 dolar İsveç devamsızlık yapmayan lise öğrencilerini ayda 200 dolar vererek teşvik ediyor.

Ücretli annelik ve aile izni Çek Cumhuriyeti'nde 28 haftaya kadar annelik izni alabiliyorsunuz. Yeni anneler ve babalar ise 48 aylık ücretli ebeveyn izni alabiliyorlar.

Otostopa devlet teşviği Küba'da araba olmadığı için tüm devlet araçlarının otostop yapanları istedikleri yere güvenle bırakması zorunlu.

Yeni vatandaşa müze kartı Kanada'da vatandaşlık hakkı elde eden göçmenler bir yıllık bedava müze kartı sahibi oluyor.

Uyuşturucu kalite hizmeti Hollanda'da anonim bir şekilde uyuşturucunuzu test ettirip iyi mal olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz. Bu hizmet sayesinde uyuşturucu temelli ölümler bitmiş.





Kaynak:http://news.distractify.com/mark-pygas/things-we-need-in-the-us/

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