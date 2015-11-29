Çevre Türkiye'de Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar Genel anlamda sadece insanoğlundan kaynaklanan sebeplerden dolayı türünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve ülkemizde, az sayıda da olsa varlığını devam ettirmeye çalışan canlı türlerinin yok olup olmaması bize bağlı.

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Alageyik Facebook'ta Beğen: Alageyik, göçmen olmayan ve sürü oluşturan, kürek boynuzlu ve benekli gececil bir geyik türüdür. En saf alageyikler tüm dünyada sadece Antalya’da bulunur. Yöre halkı tarafından Benekli geyik olarak da adlandırılırlar. Ülkemizde, Antalyadaki Termessos Milli Parkı ve Düzlerçamı, Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında ve Mersin’de görülebilirler. Çok az miktarda olsalar da Bolu Dağlarında da görülme imkanları vardır.

Acem ceylanı Orman ve Köyişleri Bakanlığı’nın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan türleri koruma altına almak için başlattığı eylem planında yer alan bir diğer tür olan Acem Ceylan’ı, ceylan ve geyik gibi hayvanların en çok korumaya alınması gereken hayvanlar olduğunu gerçeğini gözler önüne serer nitelikte. Ülke insanı olarak ceylan ve geyiklerden uzak durmazsak, ülkemize özel olan bu hayvanlarıda kaybedeceğiz.

Çizgili sırtlan Çizgili sırtlan diğer sırtlanlardan daha zarif bir vücut yapısına sahiptir. 110 cm uzunluğa ve 40–50 kg ağırlığa ulaşan kilosuyla diğer sırtlan türlerinden daha farklıdır. Anadolu’daki popülasyonu tam olarak bilinmese de, yine soyu tükenme tehlikesi geçiren bir başka tür olarak listemizde yer alıyor.

Akdeniz foku Üzerinde yapılaşma olmayan ve insanların kolay ulaşamadığı yerleri seçen Akdeniz fokları, üremek ve yerleşmek için insanların olmadığı yerleri bulmakta zorlanıyorlar. Bu yüzden insan ve insan etkilerinin olmadığı kıyı mağaralara ve kovuklara sahip, sessiz ve tenha kıyıları tercih ediyorlar. İzmir'in Foça ilçesinde çok miktarda Akdeniz foku bulunmakla beraber, yaşam alanları insanların yerleşimlerinden dolayı tehlikeye giren türlerden biri. Ayrıca bir türlü engellenemeyen avlanma konusuda, Akdeniz fokları için ciddi tehlike.

Anadolu dikenli faresi Türkiye;’de yalnızca Silifke ve Çukurova bölgesindeki ormanlarda yaşayan bu tür, genelde guruplar halinde yaşasalarda, Türkiye’de soyları tükenmekte olan hayvanlar listesinde bulunuyorlar.

Hint oklu kirpisi Kirpi olarak adlandırılsalar da, kirpilerle akrabalıkları yoktur. Boyları 50 – 60 cm olmakla beraber kuyruk uzunlukları 10 – 12 cm arasındadır. Fazla yağış almayan, insanlardan uzak ve akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerleri tercih eden Hint oklu kirpisi de, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılardan.

Telliturna Adına türküler ve şarkılar yazılan, turnagiller familyasının bu türü de, Türkiye’de soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılardan. Türkiye’de sadece Bulanık Ovası’nda yaşayabilmektedirler.

Mezgeldek Açıklık alanlarda ve tarlalarda yaşayan bu kuş türü Trakya’da görülmektedir. (Sadece göç zamanı Batı Anadolu’da görülürler). Trakya’da yaşayan arkadaşlardan bu konuda biraz daha hassasiyet bekliyoruz.

Bozkır kartalı Vücutlarının üst kısımları kahverengi olan bu kartal türünün, uçarken görülen tüyleri ve kuyruğu siyahımsıdır. Kaybetmemeiz gereken kartal türlerinden biri olarak, listede yer alan bir başka kuş türü. Maalesef listede yer alan tek kartal türü değil.

Ak kuyruklu kartal Latince isimlendirilmesinden dolayı, (Haliaeetus) deniz kartalı olarakta bilinir. Avrupa’daki büyük popülasyonu Norveç’te olsa da, ülkemizde olan türlerinin nesli tükenme tehlikesi yaşamakta.

Bozkır tuygunu Dişisi çayır tuygununa benzemekle beraber, kanat altında küçük farklılıkları olan bozkır tuygunuda, yine soyu tükenmekte olan türler arasında.

Ulu doğan Doğangiller familyasından olan ulu doğan, oldukça iri bir doğan türüdür. İnsanoğlunun ‘şahincilik’ merakı yüzünden alıkonulan ulu doğanlar için ABD bir üreme projesi başlattı ama aynı şekilde Türkiye’de de (yaşam alanlarının genelinde olduğu gibi) türleri tehlike altında.

Kelaynak Dünya popülasyonu yaklaşık olarak sadece 500 civarında. Vahşi (doğal) olarak yaşayacakları ülkeler olarak Suriye, Fas ve Türkiye bu konuma uygundur. Ancak Suriye’nin durumu bakımından Türkiye’nin bu konuda daha fazla hassasiyet göstermesi gerekiyor.

Toros kurbağası Boyları 6 ile 7.5 cm arasında değişen toros kurbağası, dünyada ötmeyen tek kurbağa türüdür. Bu türün soyunu koruyabilmesi, göl kenarlarındaki bitki türlerinin iyileşmesine bağlı.

Kolan balığı Atlantik Mersin balığı olarakta bilinen kolan balığı da, şu anda soyu tükenme tehlikesini en ciddi biçimde yaşayan türlerden biri.

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