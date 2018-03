Türkiye Dizi Tarihinin Unutulmaz İkililerinden Seçmeceler

İlk çıktığı zamanlarda tam bir mafya dizisi olan Kurtlar Vadisi'nde birçok unutulmaz karakter hafızalarımıza kazındı. Özellikle ilk zamanlardaki karakterleriyle büyük beğeni toplayan dizide uyuşturucu denilince akıllara Abuzer Kömürcü ve hiç sevmediği oğlu Erdal gelirdi. Babasından gördüğü şiddet ve sevgisizlikle yoğrulmuş olan Erdal her ne kadar babasının kendisine it demesinden rahatsız olsa da aralarındaki güçlü bağ onları ayrılmaz ikili haline getirmişti. Tabii en sonunda kafayı sıyıran Erdal, babasının sonu olmuştu.

Burhan Altıntop - Gaffur / Avrupa Yakası

Bir başka unutulmaz dizi olan Avrupa Yakası uzun yıllar ekranları meşgul ederken her dönem değişen oyuncu kadrosuyla bizleri boyuna güldürmeyi başardı. Özellikle onlardan iki tanesi vardı ki...



Ruhsal sorunları olan ve Avrupa Yakası dergisine bir nevi genel müdür olarak gelen Burhan Altıntop'un sinir bozucu egoist tavırları bir dönem sonra halkın sempatisini kazanmıştı. Burhan Altıntop karakteri her ne kadar egoist gözükse de bir hayli yalnızdı ve onun yalnızlığını paylaşan tek kişi kapıcıları Gaffur olmuştu. Burhan Altıntop her ne kadar ondan utanıyormuş gibi gözükse de bir müddet sonra bağları güçlü iki ruh hastası arkadaş oldular.