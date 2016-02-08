Sinema TV Türkiye Dizi Tarihinin Unutulmaz İkililerinden Seçmeceler Türk halkı olarak insanlarımızın kuşkusuz izlemekten en çok zevk aldığı programlar dizilerdir.Bizde üşenmedik ve televizyon tarihinde izler bırakmış Türk dizilerinin unutulmaz ikililerinden sizler için seçmeceler yaptık!

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Abuzer - Erdal Kömürcü /Kurtlar Vadisi İlk çıktığı zamanlarda tam bir mafya dizisi olan Kurtlar Vadisi'nde birçok unutulmaz karakter hafızalarımıza kazındı. Özellikle ilk zamanlardaki karakterleriyle büyük beğeni toplayan dizide uyuşturucu denilince akıllara Abuzer Kömürcü ve hiç sevmediği oğlu Erdal gelirdi.



Babasından gördüğü şiddet ve sevgisizlikle yoğrulmuş olan Erdal her ne kadar babasının kendisine it demesinden rahatsız olsa da aralarındaki güçlü bağ onları ayrılmaz ikili haline getirmişti. Tabii en sonunda kafayı sıyıran Erdal, babasının sonu olmuştu.

Fiko - Nihat / Süper Baba Şevket Altuğ'un başrolünde oynadığı ekranların efsane dizisi Süper Baba'yı unutmak mümkün değil.



Özellikle Nihat karakterine hayat veren rahmetli Sümer Tilmaç ve onun kızına abayı yakan Şevket Altuğ'un hayat verdiği Fiko karakterleri dizinin merkezindeydi. Bu ikilinin arasında geçen küslükler, kavgalar ve samimiyet gün geçtikçe ikisini birbirine bağladı ve Türk televizyon tarihinin en iyi ikililerinden biri ortaya çıktı.

Ruhsar - Mazhar / Ruhsar Hande Ataizi ve Cem Davran'ı hafızalarımıza ikili olarak kazıyan Ruhsar dizisi uzun yıllar televizyonda yayınlanmış ve yediden yetmişe herkesin ilgisini çekmişti. Mazhar adında genç bir adam, genç ve güzel karısı Ruhsar'ın ölümüyle sarsılır. Karısının ölümüne çok zülen Mazhar bir süre sonra karısının hayaletiyle karşılaşır. Bu çiftimizi ölüm bile ayıramazken, Ruhsar'ın kaynanası ve görümcesi Mazhar'a yeni eşler aramaktadır.

Teoman Acaroğlu - Feridun Bitir / Ayrılsak da Beraberiz Ekranların bir dönem çıtır çerez olarak izlenen dizisi Ayrılsak da Beraberiz, uzun sürede vizyonda kalarak kendisine hayran kitlesi oluşturmuştu. Hatta yakın zamanda yenilenmiş olarak vizyona tekrar girmişti.



Teoman ve Berna boşanır ancak evleri paylaşamadıkları için ikiye bölerek aynı evin içinde farklı hayatlar yaşamaya başlarlar. Bunun haricinde sahtekar olan Feridun Bitir'in biricik kankası Teoman ile arkadaşlıkları gözden kaçmaz. Özellikle Feridun'un 'Teoman yırttık abicim' repliği ünlüdür ancak bir türlü yırtamazlar...

Burhan Altıntop - Gaffur / Avrupa Yakası Bir başka unutulmaz dizi olan Avrupa Yakası uzun yıllar ekranları meşgul ederken her dönem değişen oyuncu kadrosuyla bizleri boyuna güldürmeyi başardı. Özellikle onlardan iki tanesi vardı ki...



Ruhsal sorunları olan ve Avrupa Yakası dergisine bir nevi genel müdür olarak gelen Burhan Altıntop'un sinir bozucu egoist tavırları bir dönem sonra halkın sempatisini kazanmıştı. Burhan Altıntop karakteri her ne kadar egoist gözükse de bir hayli yalnızdı ve onun yalnızlığını paylaşan tek kişi kapıcıları Gaffur olmuştu. Burhan Altıntop her ne kadar ondan utanıyormuş gibi gözükse de bir müddet sonra bağları güçlü iki ruh hastası arkadaş oldular.

Polat Alemdar - Memati Baş / Kurtlar Vadisi Yine Kurtlar Vadisi ancak bu sefer, ikililerimiz daha efsane ve tanınmış. 10 yılı aşkın süredir yayınlanan Kurtlar Vadisi'nin Polat ve Memati'si uzun yıllar bir nesile örnek bile olmuştu... olmaz olaydı.



Birkaç sezon önce belki Memati öldürülmüş olabilir ancak Polat Alemdar'la yaşadığı maceralar, görevler ve anılar bu ikiliyi uzun zaman içinde ayrılmaz kılmıştı. Sert ve umursamaz bir yapısı olan Memati'yi öldürmek onca girdiği çatışma ve tehlikeye rağmen hiç kolay değildi. Bununla birlikte Polat'a karşı sadakati hiç kaybolmadı.

Ezel - Ramiz Dayı / Ezel Keşke bitmeseydidediğimiz başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, rahmetli Tuncel Kurtiz, Barış Falay ve Cansu Dere gibi isimlerin oynadığı Ezel dizisi çoğu insanda konusu ve diyalogları bakımından büyük izler bıraktı



Saf biri olarak en yakın arkadaşları tarafından kandırılarak hapishaneye düşen Ömer'i Ezel'e çeviren Ramiz Dayı, gerek babacanlığı, gerek kestiği raconları, gerekse verdiği öğütlerle hafızalarımıza kazındı. Ezel'le girdikleri maceralar, çatışmalar ve diyaloglar uzunca süre izleyicinin aklından çıkmadı.

Ali - Metin Özdemir / Kardeş Payı, İşler Güçler Kardeş Payı ve İşler Güçler dizilerinde bizleri gülmekten kırıp geçiren Metin Özdemir, Ali Özdemir ikilisini unutmak olmaz.



Aslında kız kardeşi Feyza ile birlikte üç kardeş olan Özdemir ailesinin çocukları ve bir hayli komedi olan mahallelerinde yaşanan maceralar, ikilimizin yapmış olduğu bir 'icatla' harmanlanır. Konu her ne kadar komedi olarak gözükse de dizinin alt metni minik hicivler de taşıyor.

Mecnun - İsmail Abi / Leyla İle Mecnun Ekranların absürt komedi alanında en iyi dizilerinden olan ve 3 sezon TRT 1'de yayın hayatını sürdüren Leyla ile Mecnun dizisinin Mecnun Çınar'ı ve İsmail Abi'si aklımıza gelen son unutulmaz ikili...



İlk bölümlerde çekilmez bir adam olsa da Serkan Keskin'in üstün performansıyla birçok insanın kalbinde taht kuran İsmail Abi karakterinin Mecnun'la olan diyalogları ve birlikte bekledikleri gemilere hiç ihanet etmeden beklemeleri aklımıza gelen ilk eylemleri desek yanlış olmaz.



Dizi daha sonra başka kanalda 'Ben de Özledim' ismiyle yayınlansa da eski başarısını gösteremedi.

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