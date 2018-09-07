Turistlerin aslan Filya ile mücadelesi

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Turistlerle dolu olan arabayı süren, park sahibi ve aslan bakıcısı Oleg Zubkov kolunu arabanın penceresinden aslana doğru uzatınca, orada bulunan aslan bunu işaret olarak algılayıp arabanın içine atladı. O anda korkuya kapılan turistler, korkudan ne yapacaklarını bilemediler. Şöförü arabadan inmeye zorlayan aslan, turistleri yalayarak sevmek istedi. 2 yaşındaki Filya adlı aslan, turistlerin korkularını üstlerinden atmasından sonra, turistlerle oynadı ve turistler de onu çok sevdi. Ziyarete gelen turistleri dostça karşılamasıyla oldukça beğeni topladı. O anlardan eğlenceli görüntüler kaldı. Taigan Safari Parkı, dost canlısı ve oldukça misafirperver olan hayvan sakinleriyle tanınıyor.