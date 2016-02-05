Tüm Zamanların En İyi 50 Filmi

Tüm zamanların en iyi 50 filmi için hazırladığımız listemiz, kullanıcı oylarıyla belirlenen IMDB listesine göre düzenlenmiştir. Her türden filmin bulunduğu listemizdeki filmlerin seçimi, gişe hasılatı, aldığı ödüller gibi kriterlere bağlı olmadan tamamen kullanıcıların oylarına bağlı şekilde gerçekleştirilmektedir. İşte o filmler;

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Esaretin Bedeli

Stephen King’in bilim kurgu olmayan ender senaryolarından biri olan "Esaretin Bedeli" Tüm zamanların en mükemmel hapishaneden kaçış öyküsü olarak karşımıza çıkıyor. Yayınlandığı yıldan bu yana Oscar almamış olmasına rağmen, izleyici tarafından en çok sevilen filmlerin ilk sırasında geliyor.

Baba

Francis Ford Coppola’ nın yönetmenliğinde, İtalyan Mafya’sının en gerçekçi hikayesini izlediğimiz film, eşsiz bir oyuncu kadrosuna sahip. Film vizyona girdiği 1972 yılından bu yana tüm zamanların en sevilen filmlerinin ilk sıralarında yer alıyor.

Baba 2

Uzun hikayenin ancak bölünerek yansıtılması gerekmesi üzerine, ilk filmin devamı niteliğinde çekilen Baba 2’de hikayeye kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Kara Şövalye

Cristopher Nolan’ın yönetmenliğinde çekilmiş olan Batman, diğer çekilen tüm Batman filmlerini de geride bırakarak, tüm zamanların en iyi filmleri arasına girmiş durumda.

Pulp Fiction

Yayınlandığı 1994 yılında her türlü devrime neden olmuş film, Quentin Tarantino’nun dehasının en önemli eseri olmaya devam ediyor ve aynı zamanda izleyicilerinde favori filmlerinden biri durumunda.

Schindler’in Listesi

Dahi yönetmen Stephen Spielberg’in en önemli filmlerinden olan "Schindler’in Listesi", II. Dünya Savaşı’nda yaşanan soykırımı tüm çıplaklığıyla sergileyen çok çarpıcı ve güçlü bir öyküye sahip.

12 Öfkeli Adam

Yayınlandığı yıl olan 1957 tarihinden itibaren, sinema izleyicileri arasında en popüler filmler arasında yer almaya devam eden "12 Öfkeli Adam", daha uzun yıllar bu başarıyı göstermeye devam edecek gibi görünüyor.

Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü

J.R.R. Tolkien’in eşsiz eseri "Yüzüklerin Efendisi" romanının, beyazperde uyarlaması ancak bir üçlemeye sığabildi. Serinin son filmi olan Kralın Dönüşü, tüm zamanların en iyi filmleri listesinde sekizinci sırada yer alıyor.

İyi, Kötü, Çirkin

Sergio Leone’nin yönetmenliğinde çekilmiş olan bir dizi Spagetti Western filminin en iyilerinden olan "İyi, Kötü, Çirkin" sinema tarihinin en önemli Western filmi olmakla birlikte, tüm zamanlar listesinde 1966 yılından bu yana ilk on içerisinde yer alıyor.

Dövüş Kulübü

David Fincher’ın yönetmenliğinde, benzersiz bir sinema dünyasına adım atan izleyici, filmin yayınlandığı 1999 yılından bu yana Dövüş Kulübü'nün en iyi filmler listesinin ilk sıralarında yer almasını sağlıyor.

Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği

Serinin ilk filmi olan "Yüzük Kardeşliği" efsaneler dünyasının kapısını aralıyor ve en iyi filmler listesinde ilk sıralarda yer almaya devam ediyor.

Yıldız Savaşları İmparator

Efsane film serisinin 1980 yılında yayınlanmış, 2. filmi olan bu film, izleyicileri bambaşka bir dünyaya sürüklüyor.

Forest Gump

Robert Zemeckis’in yönetmenliğinin, benzersiz sunumuyla, sıcak ve bir o kadar ilginç bir yaşam öyküsüni izliyoruz.

Başlangıç

Cristopher Nolan’ın yönetmenliğinde, rüyaların dünyasına adım atıyoruz ve eşsiz bir Fantastik/Bilim-Kurgu hikayesine tanık oluyoruz.

Guguk Kuşu

Milos Forman’ın eşsiz yönetmenliği ile Jack Nicholson’ın güçlü oyunculuğu, filmin tüm zamanların en sevilen filmlerinden biri olmasını sağlamış.

Yüzüklerin Efendisi İki Kule

Üçlemenin ikinci filmi olan "Kule", tüm zamanların en iyi filmleri arasında 16. sırada yer alıyor.

Sıkı Dostlar

Martin Scorsese’nin yönetmenliğinin izleyiciye sunduğu birçok filmden biri olan "Sıkı Dostlar", 1990 yılında yayınlandığından bu yana, izleyici tarafından en çok sevilen filmler arasında yer alıyor.

Matrix

Bilim/Kurgu türünün en iyi örneklerinden biri olan "Matrix" kısa kelimelerle anlatılabilecek bir film değil. Mutlaka izlenmesi gereken bir üçleme olan film serisi, tüm zamanların en iyi filmleri arasında hep üst sıralarda yer alıyor.

Yedi Samuray Kanlı Pirinç

Sinema dehası olarak anılan Japon yönetmen Akira Kurosowa’nın en önemli filmlerinden biri olan "Yedi samuray" yayınlandığı 1954 yılından bu yana, kendisinden sonra çekilen pek çok filme esin kaynağı olmuş durumda.

Yıldız Savaşları

George Lucas’ın fantastik dünyası "Yıldız Savaşları" efsanesini başlatan ilk film olan "İmparator", 1977 yılından bu yana en iyi gişe hasılatı yakalayan filmdir ve en çok sevilen filmlerden olmaya devam etmektedir. Üçleme olarak yayınlanan film serisi, daha sonra çekilen ikinci bir üçleme ile 6 film olmuş, şimdilerde çekilen üçüncü bir üçlemeyle ise 9 filme uzayacaktır.

Tanrı Kent

Rio sokaklarında yaşanan gerçeklere çarpıcı bir bakış sağlayan film, tüm zamanların en iyileri listesinde 21. sırada yer alıyor.

Yedi

David Fincher’ın sinemadaki dehasının ürünü olan film, 22. sırada yer alıyor.

Kuzuların Sessizliği

Psikolojik/ Gerilim/ Polisiye türlerinin en iyi örneği kabul edilen film 23. sırada yer alıyor.

Olağan Şüpheliler

Yine eşsiz bir senaryo ve mükemmel oyuncu kadrosu sonucu ortaya çıkmış benzersiz bir sinema şöleni “ Olağan Şüpheliler “ listede 24. sırada.

Şahane Hayat

Sinemanın siyah Beyaz döneminin eşsiz ürünlerinden olan "Şahane Hayat" yayınlandığı 1946 yılından bu yana en sevilen filmler arasında yer alıyor.

Hayat Güzeldir

İtalyan sinemasının en güzel örneklerinden biri olan "Hayat Güzeldir" tüm zamanların en iyi 26. filmi ve listede bulunan, Amerikan yapımı olmayan az sayıdaki filmlerden bir tanesi.

Sevginin Gücü

Sinemaseverlerin mutlaka izlemesi önerilen filmlerin başında gelen "Sevginin Gücü" müthiş bir senaryo ve oyunculuk örneğini izleyiciye vaad ediyor.

Batıda Kan Var

Spagetti Western olarak anılan filmlerden biri olan "Batıda Kan Var" tüm sinemaseverlerin mutlaka izlemesi gereken bir film.

Ruhların Kaçışı

Tüm zamanların en iyileri listesinin 29. sırasında bir animasyon var. "Ruhların Kaçışı" izlenmesi şiddetle önerilen bir film olmaya devam ediyor.

Yıldızlararası

Cristopher Nolan üstün başarılar sergilediği yönetmenlik kariyerinde, tüm zamanların en sevilen filmleri listesinde yer alan birçok filme imza atmış. Bu film de o filmlerden olup mutlaka izlenmesi gerekenlerden.

Er Ryan’ı Kurtarmak

Stephen Spielberg’in görsel şöleni niteliğindeki film, çekilmiş en iyi II. Dünya Savaşı filmlerinden.

Kazablanka

Sinema tarihinin unutulmazlarından biri olan "Kazablanka" yayınlandığı 1942 yılından bu yana, izleyicilerin en çok sevdiği filmlerden olmaya devam ediyor.

Geçmişin Gölgesinde

Irkçılığa yalın bir bakış açısı sergileyen film, tüm zamanların en iyileri arasında 33. sırada yer alıyor.

Sapık

Gerilim ve korku sineması türünün oluşmasında en önemli rolü oynayan Alfred Hitchcock’un en önemli filmi 34. sırada yer alıyor.

Şehir Işıkları

Sinema dünyasının en büyük efsanesi Charlie Chaplin’in sesli olarak çektiği az sayıda filmden biri olan "Şehir Işıkları" tüm zamanların en iyi 35. filmi.

Kutsal Hazine Avcıları

Stephen Spielberg’in İndiana Jones efsanesinin başlangıç filmi "Kutsal Hazine Avcıları", en iyi 36. dilm durumunda.

Arka Pencere

Bir Hitchcock klasiği olan film, gerilim türünün en iyi örneklerinden ve listede 37. sırada yer alıyor.

Can Dostum

Sıcacık bir hikayeyi izleyiciye sunan film, listede 38. sırada.

Asri Zamanlar

Chaplin efsanesinin izleyiciye sunduğu bir diğer mükemmel film olan "Asri Zamanlar" listede 39. sırada.

Yeşil Yol

Stephen King'in güçlü kaleminden çıkmış senaryosuyla, "Yeşil Yol" tüm zamanların en 40. filmi.

Terminatör 2 Mahşer Günü

Bir film efsanesi olan Terminatör serisinin 2. filmi, tüm zamanların en iyileri arasında 41. sırada yer alıyor.

Piyanist

2. Dünya Savaşı’na Roman Polanski gözüyle bir bakmak isterseniz mutlaka izlemenizi önerdiğimiz film, tüm zamanların en iyi 42. filmi durumunda.

Köstebek

Güçlü oyuncu kadrosu ve müthiş bir hikaye. "Köstebek" tüm zamanların en iyileri arasında 43. sırada yer alıyor.

Whiplash

2014 yapımı olan film, tüm zamanların en iyileri listesinde hızla yukarı doğru ilerlemeye devam ediyor.

Geleceğe Dönüş

Bilim-Kurgu türünün en iyi örneklerinden olan film, aynı zamanda serinin ilk filmi olarak listede 45. sırada yer alıyor.

Akıl Defteri

Güçlü hikayesi ile "Akıl Defteri", tüm zamanlar listesinde 46. sırada yer alıyor.

Gladyatör

Roma Dönemi'ne hızlı bir bakış atan film, tüm zamanların en iyi 47. filmi

Kıyamet

Vietnam Savaşı’na ve savaşa çarpıcı bir bakış açısı için mutlaka izlemelisiniz.

Garip Doktor

Stanley Kubrick’in eşsiz dünyasına adım atmak için mutlaka izlemeniz gereken filmlerden biri.

Sihirbaz

2006 yılında yayınlandığı günden beri en çok sevilenler listesinde kendisine yer bulan film, şu anda listede 50. sırada yer alıyor.