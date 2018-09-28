Trajikomik kaş şekilleri
Medeni cesaretlerinden dolayı tebrikler! Ama yine de "neden ki?" demiyor değiliz.
#1 Sonuç bu
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#2 Bana öyle bakma
#3 Opaklık iyi gibi
#4 İşte özgüven
#5 Uğraşılmış, belli
#6 Otoban mı o?
#7 Benzemiş gerçekten
#8 Kaşların buluşması efsane
#9 Fazla mı kasisli
#10 Bağlantı iyi
#11 Minimal kaş
#12 Ve bu...
#13 Ya da bu...
#14 Hareketli bir kişilikse demek ki
#15 Efekt güzel olmuş
#16 Çift dikiş mi o?
#17 Ve sürpriz
#18 Pembe aşkı
#19 Fazla mı ince olmuş ne
#20 İniş yapmaya çalışan uçağın rotası gibi
#21 Ve noktayı koymuş
#22 En kısa kaş olabilir mi?
#23 Çizgisel bir çalışma
#24 Geometrik şekillerde bugün
#25 Kara kaş dediğin
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