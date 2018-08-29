Tesadüfün böylesi! Görsel ikizleriyle karşılaşan 27 insan Bakınca adeta Matrix filmini yaşatan bu kadar da olur mu diyeceğiniz bu insanların kendileri de bizler kadar şaşkın gibi.

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#1 Bir kaç kopya daha lütfen! Facebook'ta Beğen:

#2 Bu nerden çıktı şimdi?

#3 Aynı anda 3 kere uyumak mıı!

#4 'Sanırım kız kardeşimin görsel ikizini buldum'

#5 Beni taklit ediyorlar!

#6 Bu işte bi terslik var!

#7 Ruh eşi dedikleri bu olsa gerek

#8 Bu durumu hiç sevmedim!

#9 Nasıl ya!?

#10 Kan çekiyor sanırım

#11 Matrix gerçekmiş!

#12 'Sevgilim ve görsel ikizi müzede'

#13 Bizim gibi giyinen bir çifti görmek ne güzel!

#14 Ben sana benzemiyorum, sen bana benziyorsun :)

#15 Bu durum bizi de düşündürüyor

#16 Pişti olma durumunu biraz geçiyor gibi

#17 Matrix'te bir arıza daha!

#18 Yapacak bir şey yok!

#19 'Bunu farkettiğimde çalışıyordum.'

#20 Neler oluyor ?!

#21 'Ben kimseye benzemem'

#23 İkinci el eşya dükkanında bulurum senii

#24 Arkadaş değil kardeşten öte dedikleri

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