Tesadüfün böylesi! Görsel ikizleriyle karşılaşan 27 insan
Bakınca adeta Matrix filmini yaşatan bu kadar da olur mu diyeceğiniz bu insanların kendileri de bizler kadar şaşkın gibi.
#1 Bir kaç kopya daha lütfen!
#2 Bu nerden çıktı şimdi?
#3 Aynı anda 3 kere uyumak mıı!
#4 'Sanırım kız kardeşimin görsel ikizini buldum'
#5 Beni taklit ediyorlar!
#6 Bu işte bi terslik var!
#7 Ruh eşi dedikleri bu olsa gerek
#8 Bu durumu hiç sevmedim!
#9 Nasıl ya!?
#10 Kan çekiyor sanırım
#11 Matrix gerçekmiş!
#12 'Sevgilim ve görsel ikizi müzede'
#13 Bizim gibi giyinen bir çifti görmek ne güzel!
#14 Ben sana benzemiyorum, sen bana benziyorsun :)
#15 Bu durum bizi de düşündürüyor
#16 Pişti olma durumunu biraz geçiyor gibi
#17 Matrix'te bir arıza daha!
#18 Yapacak bir şey yok!
#19 'Bunu farkettiğimde çalışıyordum.'
#20 Neler oluyor ?!
#21 'Ben kimseye benzemem'
#22 :D
#23 İkinci el eşya dükkanında bulurum senii
#24 Arkadaş değil kardeşten öte dedikleri
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