Tembellik, delilik ve dahiliğin birleştiği harika fotoğraflar
Bu fotoğraflarda çözümü çok farklı yollarla çözmüş insanları görüyoruz.
#1 Kapanmayan kapıya harika bir çözüm
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#2 Kullan, atma!
#3 Trafiğe harika bir çözüm
#4 Sistemi hackle
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#11 Annesinin programları bulabilmesi için yarattığı çözüm
#12 Yolda ışık yoksa demek ki
#13 Görüyorsunuz. Mükemmel. Bir şey demiyorum
Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
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