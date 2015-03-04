Tembelliği Bir Sanat Formu Olarak İcra Eden 15 Kişi
Tembeller mi yoksa dahiler mi bilemedik?
1. Telefondan böyle video izlemek dahice
"Her zaman bir işi yapması için tembellere güvenin çünkü kolay yolunu bulacaklardır." Bu lafı söyleyen kişi Bill Gates ve bizce gerçekten haklı.
Genelde tembel insanlar bir şeyleri en doğru şekilde yapmak için en doğru yolları kendilerini en az şekilde yorarak bulurlar, bu da ayrı bir sanat formudur.
İşte bu sanat formunu yakalayabilen 15 insan.
2. İnanılmaz bir doğum günü olmalı
3. Tembel çim biçme
4. Buna da diyecek bir şey yok
5. Çam ağacında ucuza kaçmak
6. Güvenlik görevlisinde ucuza kaçmak
7. Koltukta devrim
8. Bu fotoğrafın Türkiye'den olma ihtimali çok yüksek
9. Tembel saat
10. Tembel baba
11. Bu artık iyice saçma
12. İç babam iç
13. Aslında bu iyi fikirmiş
14. Köpek yürütmenin böylesi
15. Pes doğrusu
Kaynak: http://www.boredpanda.com/laziest-people-ever/
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