Tembelliği Bir Sanat Formu Olarak İcra Eden 15 Kişi

1. Telefondan böyle video izlemek dahice

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"Her zaman bir işi yapması için tembellere güvenin çünkü kolay yolunu bulacaklardır." Bu lafı söyleyen kişi Bill Gates ve bizce gerçekten haklı.



Genelde tembel insanlar bir şeyleri en doğru şekilde yapmak için en doğru yolları kendilerini en az şekilde yorarak bulurlar, bu da ayrı bir sanat formudur.



İşte bu sanat formunu yakalayabilen 15 insan.