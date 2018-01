Tek Şarkıyla Milyon Dolarlar Götüren 9 Şarkıcı

Müzik yarışmaları dünyanın her yerinde popüler, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise popülerliğin yanı sıra sizi milyoner de yapabilecek kapasitede. Taylor Hicks , 2006 yılında 5. sezonu düzenlenen American Idol 'a katıldığında 29 yaşındaydı. Olaylar gelişti, beyazlamış saçları ve güzel sesi ile yarışmayı kazandı. -aynı bizim Bayhan gibi , hemen kaset patlattılar Taylor Hicks'e. İlk albümünün ilk single'ı Do I Make You Proud, listelerde çok büyük patladı; öyle büyük patladı ki 5 hafta boyunca listelerde birinci sıradan inmedi. Şöhret büyüdükçe büyüdü, hatıralarını yazması için bir yayınevi kendisine 750.000 Dolar'lar filan ödedi. Sonra 4 albüm daha yaptı, hiçbir albümündeki hiçbir single'ı listelerde üst sıralara tırmanamadı... Ama ilk şarkıda aldığı gaz öyle büyüktü ki; şu anda Las Vegas 'ta 2.5 Milyon Dolar değerinde bir villada yaşıyor, banka hesabında da 3.3 Milyon Dolar'ı var.

8. Bobby McFerrin

1982'de ilk albümünü yayınladığında 32 yaşındaydı Bobby McFerrin. Caz müziklerle alakadardı, çok kazanmıyordu ama, başka toplara da pek girmiyordu.



1988 yılına geldiğimizde ise başka topları da değerlendirmeye niyetlendi, nihayetinde tüm dünyanın hala ezbere bildiği o büyük hiti yazdı: DON'T WORRY BE HAPPY!





Şarkı kendisine tam 10 Grammy Ödülü kazandırdı. Ama telifleri alıp da yan gelip yatmadı Bobby McFerrin. Her müzisyenin her şartta yapması gerektiği gibi, müzik üretmeye devam etti, konserler verdi, şarkılar yazdı.



Sonra kendini aştı; Aziz Paul Kilise Orkestrası'nda müzisyenliğe kadar ulaştı.

Tüm bu iyi müzik inadının arkasında elbette Don't Worry Be Happy'den kazandığı 4 Milyon Dolar'ın da etkisi vardı...