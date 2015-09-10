Ünlüler Tek Şarkıyla Milyon Dolarlar Götüren 9 Şarkıcı ''Amerika'da doğsak milyonerdik abi...'' muhabbetleri başlasın!

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9. Taylor Hicks Müzik yarışmaları dünyanın her yerinde popüler, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise popülerliğin yanı sıra sizi milyoner de yapabilecek kapasitede.



Taylor Hicks, 2006 yılında 5. sezonu düzenlenen American Idol'a katıldığında 29 yaşındaydı. Olaylar gelişti, beyazlamış saçları ve güzel sesi ile yarışmayı kazandı.



-aynı bizim Bayhan gibi, hemen kaset patlattılar Taylor Hicks'e. İlk albümünün ilk single'ı Do I Make You Proud, listelerde çok büyük patladı; öyle büyük patladı ki 5 hafta boyunca listelerde birinci sıradan inmedi.



Şöhret büyüdükçe büyüdü, hatıralarını yazması için bir yayınevi kendisine 750.000 Dolar'lar filan ödedi.



Sonra 4 albüm daha yaptı, hiçbir albümündeki hiçbir single'ı listelerde üst sıralara tırmanamadı...

Ama ilk şarkıda aldığı gaz öyle büyüktü ki; şu anda Las Vegas'ta 2.5 Milyon Dolar değerinde bir villada yaşıyor, banka hesabında da 3.3 Milyon Dolar'ı var.

8. Bobby McFerrin 1982'de ilk albümünü yayınladığında 32 yaşındaydı Bobby McFerrin. Caz müziklerle alakadardı, çok kazanmıyordu ama, başka toplara da pek girmiyordu.



1988 yılına geldiğimizde ise başka topları da değerlendirmeye niyetlendi, nihayetinde tüm dünyanın hala ezbere bildiği o büyük hiti yazdı: DON'T WORRY BE HAPPY!





Şarkı kendisine tam 10 Grammy Ödülü kazandırdı. Ama telifleri alıp da yan gelip yatmadı Bobby McFerrin. Her müzisyenin her şartta yapması gerektiği gibi, müzik üretmeye devam etti, konserler verdi, şarkılar yazdı.



Sonra kendini aştı; Aziz Paul Kilise Orkestrası'nda müzisyenliğe kadar ulaştı.

Tüm bu iyi müzik inadının arkasında elbette Don't Worry Be Happy'den kazandığı 4 Milyon Dolar'ın da etkisi vardı...

7. Sir-Mix-A-Lot Tek şarkıyla malı götürmek durumu gördüğünüz üzere uzun yıllar öncesine kadar uzanmakta...





Sir-Mix-A-Lot, Amerikan hiphop aleminde sevilen sayılan, kendi halinde bir müzisyenken; kadınların popolarına ithafen yaptığı Baby Got Back ile 1992 yılında bir anda zirveye yükseldi.



Bir süre zirvede kaldı evet, ama kısa süre sonra MTV tarafından şarkının bazı sözleri ve klipteki bazı görüntüler sansürlendi . Bu durum bile işine yaradı sör'ün, insanlar sansürü görünce şarkıya daha fazla ilgi göstermeye başladılar.



Tek şarkıdan kazandığı para ile kendi plak şirketini kurdu, bir anda çok başarılı bir işadamına dönüştü. Şu sıralar kendi şarkıları ile pek uğraşmamakta; çünkü 6 Milyon Dolar'ın sefasını sürmekte. , Amerikan hiphop aleminde sevilen sayılan, kendi halinde bir müzisyenken;Bir süre zirvede kaldı evet,. Bu durum bile işine yaradı sör'ün, insanlar sansürü görünce şarkıya daha fazla ilgi göstermeye başladılar.

6. Sinead O'Connor Amerika'da çok efso bir popstar var ya; Prince diye biri. Bilir misiniz?

İşte o adamın dünya müzik sektörüne çıkışını sağladığı yeteneğin adı da Sinead O'Connor.





Sinead O'Connor, 1987 yılında ilk albümünü yayınladı: The Lion And The Cobra. Albüm fena satmadı işin açığı, eleştiriler de güzeldi; ancak o final golünü atması için sanatçının 1990 yılını beklemesi gerekti.





1990 yılında gol pası Prince'ten geldi.





Prince'in yazdığı Nothing Compares 2 U'yu seslendirdi Sinead O'Connor. Şarkı 1990 yılı boyunca (bir yıl!) Billboard Listeleri'nde üst sıralarda kaldı!



Sonrasında politik karakterinin getirdiği sebepler yüzünden birçok konsere çıkmayı reddetti O'Connor; Grammy almayı bile reddetti. Hali hazırda bir 6 Milyon Dolar'ı da vardı zaten artık... Sinead O'Connor, 1987 yılında ilk albümünü yayınladı:. Albüm fena satmadı işin açığı, eleştiriler de güzeldi;Prince'in yazdığı'yu seslendirdi Sinead O'Connor.Sonrasında politik karakterinin getirdiği sebepler yüzünden birçok konsere çıkmayı reddetti O'Connor;

5. Everlast JUMP AROUND, JUMP! JUMP! JUMP! JUMP!





House of Pain'den gelen bu şarkı 1992 yılında Billboard Listeleri'nde 3. sıraya kadar yükseldi. Ama listeleri boşverin, yıllarca kulüplerde o kadar çok çalındı, bu şarkıyla o kadar çok kişi zıpladı ki; telifleri ve gruba getirdiği konser anlaşmaları bir ömre yetti.



Ana vokalist Everlast, bu şarkının bulunduğu albümün hemen ardından House of Pain'den ayrıldı. Solo çalışmaları ile listelerde en fazla 13. sıraya kadar yükselebilen, onu da en son 1999 yılında yaşayabilen Everlast'in tepkisi oldukça basit oldu: ARKADAŞLAR ÇOK DA FİFİ!



Çünkü Jump Around'dan beridir zatı-muhteremlerin 15 Milyon Dolar'ı var... House of Pain'den gelen bu şarkı 1992 yılında Billboard Listeleri'nde 3. sıraya kadar yükseldi.Ana vokalistSolo çalışmaları ileEverlast'in tepkisi oldukça basit oldu:

4. Beck Tek bir şarkının getirilerine saklanmayan, saygı duyulası işler yapmaya devam eden bir süperstarla karşı karşıyayız.



Beck'in hepimizin bildiği tek şarkısı LOSER; 1994 yılında yayınlandı, listelerde de en fazla 10. sırayı görebildi. Ama bu durum, mütevazi beyefendi Beck'e yoluna devam etme umudunu kazandırmaya yetti.



Beck, kariyeri boyunca tam 30 albüm yayınladı!

Ve sonunda Beck, bu yıl yayınladığı albümü ile Grammy kazandı.

Ve bu arada Beck'in 16 Milyon Dolar'ı var. Kim takar abi Billboard listelerini...

3. Linda Perry ''...and I say heyyeyyeyyeah, heyyeyyeah, I say hey! What's going on!?''

Hatırladınız mı? :)





90'ların başlarında What's Up'ı yayınlamıştı 4 Non-Blondes adlı alternatif rock grubu. Çok da popülerlerdi bir ara, hala dinleyip dinleyip duygulananlarımız da mevcuttur eminiz...



Neyse, bu şarkıyla listeleri alt üst ettiler; sonra grubun vokalisti Linda Perry solo albümlere girişti.



Sonra Linda Perry, günümüzün süperstarı Pink'in albümüne şarkılar yazmaya başladı.

Sonra Linda Perry, günümüzün diğer süperstarları Enrique Igleisas, Gwen Stefani ve Alicia Keys'e de şarkılar yazdı.



Bir de baktık ki bu güzel sesli, süper yetenekli şarkı yazarının 18 Milyon Dolar'ı oluvermiş... 90'ların başlarında'ı yayınlamıştıadlı alternatif rock grubu. Çok da popülerlerdi bir ara, hala dinleyip dinleyip duygulananlarımız da mevcuttur eminiz...Neyse, bu şarkıyla listeleri alt üst ettiler;solo albümlere girişti.Sonra Linda Perry, günümüzün süperstarı'in albümüne şarkılar yazmaya başladı.Sonra Linda Perry, günümüzün diğer süperstarlarıve'e de şarkılar yazdı.

2. Billy Ray Cyrus ...ve işte bu adam, Miley Cyrus'un babası.

Armut, dip, yer çekimi, Newton filan işte...





Billy Ray Cyrus, kariyeri boyunca 30'un üzerinde albüm yayınladı. En büyük hitiyse, Amerika'da bir dönem country-pop marşı olan Achy Breaky Heart idi.



1992'de girdiği listelerde uzun süre 4. sırada kalan bu hitten sonra, bir daha da ilk 20'yi göremedi Billy Ray Cyrus. Ne var ki, zaten çoktan 20 Milyon Dolar'ı kapatmıştı... Billy Ray Cyrus, kariyeri boyunca 30'un üzerinde albüm yayınladı. En büyük hitiyse, Amerika'da bir dönem country-pop marşı olanidi.1992'de girdiği listelerde uzun süre 4. sırada kalan bu hitten sonra,

1. PSY PSY. 25 Milyon Dolar...

Ya kim olacağıdı arkadaşlar? :)

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