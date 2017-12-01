Tek Gecelik İlişkiler Hakkında Bilinmesi Gereken 17 Altın Kural!
Eğer böyle bir niyetiniz varsa bunları bilmelisiniz.
#1 Karşınızdakinin bir ilişkisi olmadığından emin olun!
#2 Yasaklı kelime: Seni seviyorum.
Anın büyüsüne kapılıp saçmalamanın bir anlamı yok!
#3 Yeniden karşılaşırsanız gayet doğal davranın.
#4 Asla eski sevgilinizle tek gecelik ilişki yaşamayın!
#5 Özür dilemeyin ve "pişman mısın?" diye sormayın!
#6 Alkol duvarını aştıysanız, bunu açık yürekle itiraf edin.
Davet edildiğiniz evde sağa sola kusmanız, pek hoş gözle karşılanmayabilir.
#7 Bir zahmet ismini unutmayın!
#8 Kişisel konulara girip, aptalca sorularla insanı dumura uğratmayın.
#9 Abartılı duygusal tepkilerden kaçının.
#10 Kadehlerinizi sınırlı tutun!
#11 Yakın arkadaşlarınızın eski sevgililerinden uzak durun!
Bu yorumu da okudunuz.. Pes yahu!
#12 Yeniden görüşmek istemiyorsanız, numaranızı vermeyin!
#13 Gecenin bir yarısı bulunduğunuz yerden sıvışmayı aklınızın ucundan bile geçirmeyin.
#14 Sevgili moduna girmeyin.
#15 Ağzınızdan çıkanları önce kulağınız duysun.
Gereksiz sözler verip, beklenti yaratmayın!
#16 Kapıya kadar eşlik edin.
#17 İnsanların her zaman göründükleri gibi olmadıklarını unutmayın!
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