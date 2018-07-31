Tayt giymeyi hemen şimdi bıraktıracak 20 inanılmaz fotoğraf!
Bitmek bilmez tayt modasına son noktayı koyuyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde taytları ve hatta tayt sandıkları parçalarla gezenlerin düştüğü durumları gözler önüne seriyoruz.
Giymeseydin daha iyiydi hanım kız :(
Sabah aceleyle işe giderken tayt sanıp giydiğini umuyoruz ama keşke sen hiç çalışmasaydın tatlı kız
Yanlarını kapatan bir üst seçeceğine popuşunu kapatacak bir şeyler giyseydin keşke güzel saçlı kız :(
Kızlar bitti de bir sen eksiktin canım abim :( Ne yaptın sen abim?
Annen baban kızmadı mı sana şeker kız?
Yok daha neler şapşal kız :(
Çocuğundan da mı utanmadın arsız kız? :(
Ne yaptın sen ya değişik kız? :(
Diyecek bir şey bulamıyorum görüntü kirliliği kötü kız :(
Keşke yaşıtların gibi sende etek giyseydin tontiş kız :(
Utanmaz mısın sen hiç şakacı kız? :(
İlk görüşte çıplak sandım hain kız :(
Çıkışın olsun da inişin olmasın pis kız :(
Aynaya hiç bakmadın mı endişeli kız?
Şakaysa hiç komik değil pembe saçlı çapkın kız :(
Kusucam galiba tarz kız :(
Kalçan taytından ayrı eve çıkacak haberin olsun cesur kız :(
Sana kötü konuşuyorum bilesin dikkatsiz kız!
Sen ünlüsün büyük düşünmelisin Renée Zellweger dikkatsiz kız :(
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