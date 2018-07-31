Tayt giymeyi hemen şimdi bıraktıracak 20 inanılmaz fotoğraf! Bitmek bilmez tayt modasına son noktayı koyuyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde taytları ve hatta tayt sandıkları parçalarla gezenlerin düştüğü durumları gözler önüne seriyoruz.

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Giymeseydin daha iyiydi hanım kız :( Facebook'ta Beğen:

Sabah aceleyle işe giderken tayt sanıp giydiğini umuyoruz ama keşke sen hiç çalışmasaydın tatlı kız

Yanlarını kapatan bir üst seçeceğine popuşunu kapatacak bir şeyler giyseydin keşke güzel saçlı kız :(

Kızlar bitti de bir sen eksiktin canım abim :( Ne yaptın sen abim?

Annen baban kızmadı mı sana şeker kız?

Yok daha neler şapşal kız :(

Çocuğundan da mı utanmadın arsız kız? :(

Ne yaptın sen ya değişik kız? :(

Diyecek bir şey bulamıyorum görüntü kirliliği kötü kız :(

Keşke yaşıtların gibi sende etek giyseydin tontiş kız :(

Utanmaz mısın sen hiç şakacı kız? :(

İlk görüşte çıplak sandım hain kız :(

Çıkışın olsun da inişin olmasın pis kız :(

Aynaya hiç bakmadın mı endişeli kız?

Şakaysa hiç komik değil pembe saçlı çapkın kız :(

Kusucam galiba tarz kız :(

Kalçan taytından ayrı eve çıkacak haberin olsun cesur kız :(

Sana kötü konuşuyorum bilesin dikkatsiz kız!

Sen ünlüsün büyük düşünmelisin Renée Zellweger dikkatsiz kız :(

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