Tatile gitmeden önce mutlaka bakmanız gereken 15 fotoğraf

Kim plajda güzel bir gün geçirmeyi istemez? Denize girip, uzanıp, güneşin tadını çıkartmayı. Fakat her yer de olduğu gibi plajlarda da renkli ve garip figürlerle karşılaşabilirsiniz. İşte o renkli ve garip anlardan 15 kare.