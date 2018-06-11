Tatile gitmeden önce mutlaka bakmanız gereken 15 fotoğraf
Kim plajda güzel bir gün geçirmeyi istemez? Denize girip, uzanıp, güneşin tadını çıkartmayı. Fakat her yer de olduğu gibi plajlarda da renkli ve garip figürlerle karşılaşabilirsiniz. İşte o renkli ve garip anlardan 15 kare.
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Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler
Geçtiğimiz yıllarda dahil olmak üzere Oscar'a aday filmlerin sahneleri yeniden canlandıran bu kız kardeşler, Oscar'ı hak edecek işlere imza atmışlar. Sophia, Sadie ve Sloane'nun yaptığı bu güzel işlere hep beraber bakalım.
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