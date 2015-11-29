Başarı Hikayeleri Tarihteki En İyi Keskin Nişancılar Onlar savaşın kaderini tek başına değiştiren gizli kahramanlardı! İşte Dünya’nın en iyi keskin nişancıları

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Thomas Plunkett Facebook'ta Beğen: Huzurlarınızda bilinen ilk keskin nişancı: Britanya ordusuna mensup İrlandalı asker Thomas Plunkett. İrlandalı askerin tüfeği sanıldığının aksine kısa mesafeli atışlar için tasarlanmış bir tüfekti. Genelde kurbanlarını öldürdüğünden kimsenin haberi olmadı. En önemli kurbanı Fransız General Auguste François-Marie de Colbert-Chabanais oldu. 800 metre mesfeden generali indiren Plunkett, anlaşılmasın diye yanındaki askeri de indirdi. Plunkett ününü atış talimlerinde normalinden 12 katı uzak hedefi vurmasıyla kazandı.

Sergeant Grace Mayıs 1864’de Amerikan İç Savaşının en kanlı zamanı geçmektedir… Siperleri gezen General John Sedwick, çarpışma başlamadan kısa zaman önce askerlerini rahatlatmak adına “merak etmeyin, bu mesafeden bir fili bile vuramaz onlar” cümlesini bitirir bitirmez askerlerinin önünde sol gözünden kurşunu yiyerek yere yığıldı. Atışı yapan isimse 1.000 yard yani yaklaşık 915 metreden Çavuş Grace’den başkası değildi.

Charles Chuck Mawhinney Askeri hikayelerde göze çarpan en piskopat kişllerden olan Charles Chuck Mawhinney küçük yaşlarda Deniz Kuvvetlerine katıldı. Çocukluk hayali olan sniper tüfeklerde kendini eğitti ve en sonunda profesyonel bir keskin nişanıcı oldu. Vietnam Savaşı’ndan aktif rol üstlenen Mawhinney arkasında 213 ceset bıraktı.

Rob Furlong Aslen Kanadalı olan Furlong’u tarz olarak Amerikan filmlerindekilere benzetebilirsiniz. Kırılması güç olan bir rekoru kıran Furlong, El Kaide’ye gerçekleştirilen Anaconda operasyonunda 2.430 metreden insanları avladı. Bu mesafaye standart 26 adet futbol sahası sığıyor.

Vasily Zaytsev Başrolünde Jude Law’ı izlediğimiz Kapıdaki Düşman, orijinal ismiyle Enemy of Gates filmine konu olan Vasily Zaytsev, gerçekte Rus Kızıl Ordusuna mensup sıradan bir askerdi. Stalingrad savaşı kapıya dayanınca orduya gönüllü katılan Zaitsev bir çeşit keskin nişancılar çetesine katıldı. Kısa sürede kahraman oldu ve 1942-43 yılları arasında 242 nazinin canını aldı. Kendisinin eğittiği keskin nişancıların aldığı kelle sayısı ise ortalama olarak 3000 küsür.

Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko Listenin tek kadın keskin nişancısı Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko, Naziler için kurulan 2.000 kişilik ölümcül güzeller çetesinin bir üyesiydi. 2.5 ayda 187 Naziyi öldüren Pavlichenko savaşın sonunda bu skorunu 309 olarak tamamladı.

Carlos Hathcock Carlos Hathcock Amerika tarihinin askeri efsanelerinden bir tanesi. 17 yaşında Deniz Piyadesi'ne özel yeteneklerin katıldığı özel programda eğitildi. Ardından Vietnam’a gönderilen Hathcock, 2 haftalık bir sürede 103’den fazla insanı uzaktan atışlarıyla öldürdü. Vietnam ordusu başına ödül olarak 30.000 dolar koydu. Atışlarından çok kamufle işinde ustalaşan Hathcock’a ‘Beyaz Tüylü Sniper’ lakabı verildi.

Adelbert F. Waldron Amerikan ordusunun en iyi keskin nişancısı olma ünvanını elinde bulunduran Waldron’un onaylanmış resmi olarak 109 ölüsü var. Anlatılanlara göre Mekong Nehrinde Amerikan askerinin üzerine doğru gelen bir botun üzerindeki askerleri 900 metre uzaklıktan bir ağacın üzerinden vuruyor. Gazze’de de bulunan Waldron Ramadi Şeytanı olarak tanınıyordu. Irak’da görev yapan ünlü keskin nişancı Chris Kyle onu örnek alıyordu.

Francis Pegahmagabow Karşınızda I. Dünya Savaşı efsanesi olan, Kanada adına savaşmış Shawanaga kökenli bir Ojibwe olan Francis Pegahmagabow! Tek başına çalışan ve gözü pek bir deli olan Pegahmagabow I. Dünya Savaşı’nın en kanlı muharebeleri Mount Sorrel, Passchendaele ve the Scarpe’a gönüllü olarak katıldı ve 378 ölü,300 de esir bıraktı. Madalyalarını alan Pegahmagabow hayatı tehlikede olduğu için izini kaybettirerek ortadan kayboldu ve bir daha onu kimse görmedi.

Simo Hayha Dünya tarihinin en iyi ve en ölümcül keskin nişancısı olarak bilinen Simo Hayha, Rusya’ya kan kusturdu. Finlandiya-Rusya sınırında bir köyde dünyaya gelen Hayha Finlandiya ordusuna katıldı ve Finlerin en büyük askeri kahramanı oldu. 1939-40 yıllarında Rusya ile yapılan Kış Savaşı’nda 705 onaylanmış Rus’u öldürerek Dünya tarihine geçti. Hayha, ‘Beyaz Ölüm’ lakabıyla biliniyordu.

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