Tarihte Derin İzler Bırakmış 13 Duygusal Fotoğraf

Bazı fotoğraflar belki çekildiği zaman o kadar da iz bırakmadı ama sonrasında değeri çok anlaşıldı. Bu fotoğrafları sizler için listeledik.

Rus Askeri, Çenenistan'da Terk Edilmiş Bir Piyanoyu Çalarken

Tarihte Derin İzler Bırakmış 13 Duygusal Fotoğraf
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Yıl, 1994.

Manhattan'da Evlenen İlk Gay Çift

Tarihte Derin İzler Bırakmış 13 Duygusal Fotoğraf

Connie Kopelov ve Phyllis Siegel. Yıl, 2011.

Bobby Moore ve Pele Birbirlerini Kutlarken

Tarihte Derin İzler Bırakmış 13 Duygusal Fotoğraf

Yıl 1970. Dünya Kupası.

1993, Sudan

Tarihte Derin İzler Bırakmış 13 Duygusal Fotoğraf

Bu fotoğrafı çeken Kevin Carter, sonrasında intihar etmiştir.

Cumhuriyetçi Askerin Ölümü Karşılayışı

Tarihte Derin İzler Bırakmış 13 Duygusal Fotoğraf

Bir Rober Capa fotoğrafı. İspanyol iç savaşından. Yıl, 1936.

11 Eylül'de Dünya Ticaret Merkezi'nden Kendini Atan Bir Çalışan

Tarihte Derin İzler Bırakmış 13 Duygusal Fotoğraf

Yıl, 2001...

John F. Kennedy'nin Oğlu, Öldürülen Babasının Cenazesine Selam Dururken

Tarihte Derin İzler Bırakmış 13 Duygusal Fotoğraf

Yıl, 1963.

1980 Yılında, Ugandalı Bir Çocuk İle Yardım Görevlisi

Tarihte Derin İzler Bırakmış 13 Duygusal Fotoğraf

Mars'ta güneşin doğuşu

Tarihte Derin İzler Bırakmış 13 Duygusal Fotoğraf

Nasa fotoğrafı, yıl 2005.

Japonya'da Meydana Gelen Tsunami Ve Ağlayan Kadın

Tarihte Derin İzler Bırakmış 13 Duygusal Fotoğraf

Yıl, 2011.

Jack Ruby, Kennedy'inin katil zanlısı Lee Harvey Oswald'ı TV kameraları önünde vururken

Tarihte Derin İzler Bırakmış 13 Duygusal Fotoğraf

24 Kasım 1963

Tiananmen Meydanı

Tarihte Derin İzler Bırakmış 13 Duygusal Fotoğraf

Gerçek dik duruş.  1989. Çin.

Che Guavera'nın Cesedi İle Poz Veren Bolivya Yetkilileri

Tarihte Derin İzler Bırakmış 13 Duygusal Fotoğraf

Yıl, 1967.

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