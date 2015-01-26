Tarihte Derin İzler Bırakmış 13 Duygusal Fotoğraf
Bazı fotoğraflar belki çekildiği zaman o kadar da iz bırakmadı ama sonrasında değeri çok anlaşıldı. Bu fotoğrafları sizler için listeledik.
Rus Askeri, Çenenistan'da Terk Edilmiş Bir Piyanoyu Çalarken
Yıl, 1994.
Manhattan'da Evlenen İlk Gay Çift
Connie Kopelov ve Phyllis Siegel. Yıl, 2011.
Bobby Moore ve Pele Birbirlerini Kutlarken
Yıl 1970. Dünya Kupası.
1993, Sudan
Bu fotoğrafı çeken Kevin Carter, sonrasında intihar etmiştir.
Cumhuriyetçi Askerin Ölümü Karşılayışı
Bir Rober Capa fotoğrafı. İspanyol iç savaşından. Yıl, 1936.
11 Eylül'de Dünya Ticaret Merkezi'nden Kendini Atan Bir Çalışan
Yıl, 2001...
John F. Kennedy'nin Oğlu, Öldürülen Babasının Cenazesine Selam Dururken
Yıl, 1963.
1980 Yılında, Ugandalı Bir Çocuk İle Yardım Görevlisi
Mars'ta güneşin doğuşu
Nasa fotoğrafı, yıl 2005.
Japonya'da Meydana Gelen Tsunami Ve Ağlayan Kadın
Yıl, 2011.
Jack Ruby, Kennedy'inin katil zanlısı Lee Harvey Oswald'ı TV kameraları önünde vururken
24 Kasım 1963
Tiananmen Meydanı
Gerçek dik duruş. 1989. Çin.
Che Guavera'nın Cesedi İle Poz Veren Bolivya Yetkilileri
Yıl, 1967.
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