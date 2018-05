Takım elbise giyerek güzelliklerine güzellik katan 15 ünlü kadın

Takım elbise, giyenin bir daha vazgeçemediği, giyen erkeğe sanki kendine ait bir Ferrari fabrikası varmış , sanki astrofizikle ilgili milyonlarca satan bir kitap yazmış gibi hissettiren; gouda peyniri olmadan kahvaltı yapamayan bir insana dönüştüren, tam da açıklanamayan bir fenomen. Hakikaten bilmiyoruz, ama ne zaman takım elbise giysek bir anda konuşmamız elitleşiyor, kültür birikimimiz pi'nin katlarında artıyor, ya da öyle sanıyoruz. Bu yüzdendir ki, takım elbiseyi kadınların üzerinde gördüğümüzde de ekstra etkilenmemiz gayet normal. Johnny Depp 'in sevgilisi, güzel aktris Amber Heard ile başlayalım... Johnny Depp'in son filmi Mortdecai'nin Londra Galası'nda, kırmızı halıda bu takımla kameralara yansıdı Amber Heard.

13. Anna Kendrick

George Clooney ile başrollerini paylaştığı Up in the Air ile tanıştığımız, sonrasında Twilight serisinde Jessica'yı canlandırarak bizden bir sonraki jenerasyon ile de tanışan Anna Kendrick, bu listede sıkça göreceğimiz bir takım tarzına bürünmüştü.





Kırmızı halı, 2015 Grammy Ödülleri'nin kırmızı halısı.