Takım elbise giyerek güzelliklerine güzellik katan 15 ünlü kadın

Barney Stinson haklıydı: Takım elbise konsepti en çirkin erkeği bile yakışıklı hale sokarken, güzel kadınlar üzerindeki etkisi tabii ki böyle olacaktı!

15. Amber Heard

Takım elbise giyerek güzelliklerine güzellik katan 15 ünlü kadın
Facebook'ta Beğen:

Takım elbise, giyenin bir daha vazgeçemediği, giyen erkeğe sanki kendine ait bir Ferrari fabrikası varmış, sanki astrofizikle ilgili milyonlarca satan bir kitap yazmış gibi hissettiren; gouda peyniri olmadan kahvaltı yapamayan bir insana dönüştüren, tam da açıklanamayan bir fenomen. Hakikaten bilmiyoruz, ama ne zaman takım elbise giysek bir anda konuşmamız elitleşiyor, kültür birikimimiz pi'nin katlarında artıyor, ya da öyle sanıyoruz.


Bu yüzdendir ki, takım elbiseyi kadınların üzerinde gördüğümüzde de ekstra etkilenmemiz gayet normal.


Johnny Depp'in sevgilisi, güzel aktris Amber Heard ile başlayalım... Johnny Depp'in son filmi Mortdecai'nin Londra Galası'nda, kırmızı halıda bu takımla kameralara yansıdı Amber Heard.

14. Hannah Davis

Takım elbise giyerek güzelliklerine güzellik katan 15 ünlü kadın

1990 doğumlu süpermodel Hannah Davis etekli dekolteli bilmem neli bir kıyafet yerine, bu harika takımla katılmıştı bu yılın Vanity Fair Partisi'ne...

13. Anna Kendrick

Takım elbise giyerek güzelliklerine güzellik katan 15 ünlü kadın

George Clooney ile başrollerini paylaştığı Up in the Air ile tanıştığımız, sonrasında Twilight serisinde Jessica'yı canlandırarak bizden bir sonraki jenerasyon ile de tanışan Anna Kendrick, bu listede sıkça göreceğimiz bir takım tarzına bürünmüştü.


Kırmızı halı, 2015 Grammy Ödülleri'nin kırmızı halısı.

12. Samantha Thomas & Ellen Page

Takım elbise giyerek güzelliklerine güzellik katan 15 ünlü kadın
Inception ve X-Men'den tanıdığımız yetenekli aktris Ellen Page, yanına ressam kız arkadaşı Samantha Thomas'ı da almış, İnsan Hakları Derneği'nin geleneksel kahvaltısına takımları çekerek gitmişti.

11. Tatiana Maslany

Takım elbise giyerek güzelliklerine güzellik katan 15 ünlü kadın

Kanadalı atkris Tatiana Maslany'nin de bu yılki Emmy Ödül Töreni'nde hali tavrı şu yöndeydi...

10. Doutzen Kroes

Takım elbise giyerek güzelliklerine güzellik katan 15 ünlü kadın
Victoria's Secret'ın güzeller güzeli Doutzen Kroes, Cannes Film Festivali'nde bu muhteşem takımın içindeydi. Aşırı dekolteli bir şeyler giyseydi bu kadar seksi görünmezdi, iddia ediyoruz.

9. Jennifer Aniston

Takım elbise giyerek güzelliklerine güzellik katan 15 ünlü kadın

Artık 'usta oyuncu' yaşlarına gelmiş olan Jennifer Aniston da takımın gücünü farkedip, bu güçten faydalananlardan... Critics' Choice Ödülleri'ne bu kırmızı Gucci tasarımı takımla katılmıştı Aniston.

8. Rihanna

Takım elbise giyerek güzelliklerine güzellik katan 15 ünlü kadın

Onu keşfeden, patronluğunu yapan ve müzik dünyasının en güçlü adamı kabul edilen Jay Z bir müzik dinleme uygulaması başlatacak, o uygulamaya bir de tanıtım gecesi düzenleyecek de; Rihanna gitmeyecek mi?


Gitti, tabii ki son derece şık bir takımla gitti.
(Bu arada bahsettiğimiz uygulamanın adı Tidal. Çok iyi değil, Spotify'dan Deezer'dan devam yani.)

7. Kate Winslet

Takım elbise giyerek güzelliklerine güzellik katan 15 ünlü kadın
L'uomo Dergisi'nin Kasım 2015 kapağında Kate Winslet'ı gördük.
''Vay arkadaş...'' dedik hanımefendinin takımına, duruşuna, bakışına.

6. Bella Thorne

Takım elbise giyerek güzelliklerine güzellik katan 15 ünlü kadın
Bella Thorne, People's Choice Ödül Töreni'nde tercihini Armani'den yana kullandı.
Şarkıcı, dansçı ve aktris hanımefendiyi kırmızı halıda böylesine elegant gördük biz de...,

5. Ciara

Takım elbise giyerek güzelliklerine güzellik katan 15 ünlü kadın
Ciara'nın instagram'a patlattığı bu fotoğraf da yılın en iyilerindendi.
Aşırı fena yetenekli müzisyenin instagram hesabı için --> @ciara

4. Danielle Haim

Takım elbise giyerek güzelliklerine güzellik katan 15 ünlü kadın

Fazla fazla dinlediğimiz, ''abi çok acayipler ya, üstelik kardeşmiş üçü de!'' diye diye hip yaptığımız Haim'in Danielle'i; Grammy Ödül Töreni'nde böyle zarif ve güçlü bir tavır takındı.

Kardeşleri siyah elbiseleri tercih ederken, Danielle Haim'i Stella McCartney tasarımı bu beyaz takımın içinde gördük.

3. Christine and the Queens

Takım elbise giyerek güzelliklerine güzellik katan 15 ünlü kadın

Fransa'nın en önemli müzik ödüllerinden Victoires de la Musique'te gördük Christine and the Queens'i.
Gerçek adı Heloise Letissier olan bu muhteşem Fransız müzisyen, kırmızı takımının içinde daha da muhteşemdi!

2. Tina Fey

Takım elbise giyerek güzelliklerine güzellik katan 15 ünlü kadın

Aktris, yazar, senarist, komedyen, yapımcı, Amerika'nın en acayip kadınlarından biri.
30 Rock dizisini yarattı, başrollerden 7 sezon boyunca başrollerden birini oynadı... Sonra da bu yılın Golden Globe Ödül Töreni'ni bu takım elbise ile sundu.


Bir kez daha hayran kaldık Tina Fey'e.

1. Amy Schumer

Takım elbise giyerek güzelliklerine güzellik katan 15 ünlü kadın

Birinci sıraya geldiğimizde Amy Schumer'ı görüyoruz. 
Komedyen, aktris, yazar ve senarist olarak Tina Fey'in izinden giden, hatta çıkışını da Tina Fey'in yarattığı 30 Rock'ta yapan Amy Schumer; HBO için hazırladığı yeni şovun tanıtım afişinde bu haldeydi :)

Kaynaklar: Buzzfeed.com, Elle.com & Popsugar.com

Bonus: Bella Ruffalo

Takım elbise giyerek güzelliklerine güzellik katan 15 ünlü kadın

Bonus olarak da, bu küçük hanımefendiyi sunalım sizlere :)
Mark Ruffalo'nun kızı Bella, babasıyla birlikte MTV Film Ödülleri'nde!

Haklıydın Barney Başkan... Her zaman haklıydın!

Facebook Yorumları
Victoria's Secret Mankenleri Neye Benziyor?

Victoria's Secret Mankenleri Neye Benziyor?
Gökhan Altınordu @twetimgeldi aracılığı ile
Gelmiş Geçmiş En Ünlü Banka Soyguncuları

Gelmiş Geçmiş En Ünlü Banka Soyguncuları

Filmlere, kitaplara ve popüler kültürün her dalına konu olmuş, suç dünyasının zeki ve acımasız banka soyguncularını sizler için derledik.
Selim Gerçeker aracılığı ile
Güzide Memleket Rusya'dan Çıkan En Güzel 14 Kadın

Güzide Memleket Rusya'dan Çıkan En Güzel 14 Kadın
Rick T Cartman aracılığı ile
Sultan Abdülhamit Han'ın Petrol Haritası Gerçek Mi?

Sultan Abdülhamit Han'ın Petrol Haritası Gerçek Mi?

Kimine göre hatalı, kimine göre maksatlı(!) bir durum söz konusu...
Sercan Eker aracılığı ile
65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Pamela Anderson'dan Madonna'ya, Kim Kardashian'dan Kate Moss'a kimler var kimler...
Sercan Eker aracılığı ile
Türkiye Dizi Tarihinin Unutulmaz İkililerinden Seçmeceler

Türkiye Dizi Tarihinin Unutulmaz İkililerinden Seçmeceler

Türk halkı olarak insanlarımızın kuşkusuz izlemekten en çok zevk aldığı programlar dizilerdir.Bizde üşenmedik ve televizyon tarihinde izler bırakmış Türk dizilerinin unutulmaz ikililerinden sizler için seçmeceler yaptık!
Selim Gerçeker aracılığı ile
Sadece zeki insanların anlayabileceği 10 espri

Sadece zeki insanların anlayabileceği 10 espri

Bu esprilerin hepsini anlayabiliyorsanız ortalamanın üstünde zeki olduğunuzu kabul edebilirsiniz.
ali halit diker @mentulaetauri aracılığı ile
Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?

Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?

Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Ayça Olgun aracılığı ile
Porno Endüstrisi Hakkında Bilinmeyen Gerçekler!

Porno Endüstrisi Hakkında Bilinmeyen Gerçekler!
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Dünyanın En Zeki 25 Hayvanı

Dünyanın En Zeki 25 Hayvanı

Bazı insanlar zeka ile hayvanları ilişkilendirmese de hayvanlar bazı konularda insanlardan daha zeki ve yaratıcı olabilir. İşte yapılan gözlem ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan, dünyanın en zeki 25 hayvanı.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Seks sonrası 16 Selfie ile tek gecelik ilişkilerin berbat sonları!

Seks sonrası 16 Selfie ile tek gecelik ilişkilerin berbat sonları!

Tek gecelik ilişkiler kulağa pek bir 'cool' gelse de lakin ki öyle değildir. Sonrası daralma sonrası buhran ve yalnızlık... E yorumlamam bu kadar.
Mia Wallace aracılığı ile
Kahkaha Atmaya Hazırsanız İşte Haftanın En Komik Tweet'leri!

Kahkaha Atmaya Hazırsanız İşte Haftanın En Komik Tweet'leri!

Yaptıkları tespit ve benzetmelerle Twitter alemi yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Daha ne yapsınlar?
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Geleceğin yüksek teknoloji kentleri

Geleceğin yüksek teknoloji kentleri

Suudi Arabistan'dan Çin'e, Moğolistan'dan Nijerya'ya kadar birçok ülkede yüksek teknoloji kentleri planlanıyor. Kentlerin istihdam ve yaşam alanı yaratmasının yanı sıra iklim dostu olmasına da özen gösteriliyor.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Ortalama yaşam süreleri 120 yıl olan Hunza Türkleri

Ortalama yaşam süreleri 120 yıl olan Hunza Türkleri

Hunza Türklerini çoğunuz ilk defa duyacaksınız. Onları yakından tanıyınca da epey bir şaşıracaksınız; çünkü Hunza Türklerinin ortalama yaşam süresi 120 yıl… 100 yaşında ölen birisi olursa erken öldü gözüyle bakılıyor.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler

Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler

Geçtiğimiz yıllarda dahil olmak üzere Oscar'a aday filmlerin sahneleri yeniden canlandıran bu kız kardeşler, Oscar'ı hak edecek işlere imza atmışlar. Sophia, Sadie ve Sloane'nun yaptığı bu güzel işlere hep beraber bakalım.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Bir Erkeğin İlişki Yaşadığı Kadından Duymak İstediği 20 Cümle

Bir Erkeğin İlişki Yaşadığı Kadından Duymak İstediği 20 Cümle

Hanımlar, bunları içten söylemeseniz bile erkeğinizi kendinize köle etmekte bir adım öndesiniz demektir! Biraz sabrederseniz kontrol tamamen sizde olacak.
ali halit diker @mentulaetauri aracılığı ile
Siz Uyurken Neler Oluyor Neler

Siz Uyurken Neler Oluyor Neler

Gece uyurken her şey yerli yerindeyken neden sabah kalktığımızda yatak savaş alanı gibidir?
İpek Çevik aracılığı ile
Zamanın durduğunu gören adam

Zamanın durduğunu gören adam

Zamanın durduğu hissini yaşayan insan sayısı hiç de az değil. Beynimizin oynadığı bu oyun, aslında hepimizin tanık olduğu bir olgunun sonucu mu?
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Duyduğumuzda Aklımıza Seks Gelen 7 Kelime

Duyduğumuzda Aklımıza Seks Gelen 7 Kelime

Türkçe çok esnek bir dil. Birçok kelimenin farklı anlamları var. İlk duyduğumuzu seksi aklımıza getiren bu kelimeler, aslında çoğu zaman masumlar...
Ramazan Başarır aracılığı ile
Çinlilerin yapamadığı tek şey: Ölü taklidi

Çinlilerin yapamadığı tek şey: Ölü taklidi

Taklit ustası Çin'in yaptıkları sizi hayrete düşürecek!
İpek Çevik aracılığı ile
Tatlı yemenin en kolay yolu

Tatlı yemenin en kolay yolu

Adam tatlıyı hak etmiş gerçekten.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Kahkaha atmaya hazırsanız işte haftanın en komik Tweet'leri!

Kahkaha atmaya hazırsanız işte haftanın en komik Tweet'leri!

Yaptıkları tespit ve benzetmelerle Twitter alemi yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Daha ne yapsınlar?
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Yaptıkları davranışların arkasında büyük akılsızlık yatan 15 insan!

Yaptıkları davranışların arkasında büyük akılsızlık yatan 15 insan!

Sizin yorumlarınızı da merakla bekliyoruz.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
'Sana kırmızı çok yakışıyor' dediğimiz birbirinden güzel 15 ünlü

'Sana kırmızı çok yakışıyor' dediğimiz birbirinden güzel 15 ünlü

Kırmızı rengi herkes kaldıramaz. Kırmızı renk cesaret ister. İşte kırmızı rengin çok yakıştığı ünlüler.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Hayatlarının en şanslı günü olan 15 kişi

Hayatlarının en şanslı günü olan 15 kişi

Bir İran özdeyişi ''Şans, verimli çalışmaya bağlıdır.'' diyor. Napolyon Bonapart ise ''TaIihi oIanın, horozu da yumurtIar.'' diyor. Bu resimler Nopolyon'nun sözünün doğru olduğunu kanıtlar nitelikte.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
'Nasıl denk getirdin de çektin kardeşim?' Dedirten 22 fotoğraf

'Nasıl denk getirdin de çektin kardeşim?' Dedirten 22 fotoğraf

Bu fotoğraflar "şaşı bak, şaşır" bulmacaları gibi, denk getirmek de marifet.
İpek Çevik aracılığı ile