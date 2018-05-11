Takım elbise giyerek güzelliklerine güzellik katan 15 ünlü kadın Barney Stinson haklıydı: Takım elbise konsepti en çirkin erkeği bile yakışıklı hale sokarken, güzel kadınlar üzerindeki etkisi tabii ki böyle olacaktı!

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15. Amber Heard Facebook'ta Beğen: Takım elbise, giyenin bir daha vazgeçemediği, giyen erkeğe sanki kendine ait bir Ferrari fabrikası varmış, sanki astrofizikle ilgili milyonlarca satan bir kitap yazmış gibi hissettiren; gouda peyniri olmadan kahvaltı yapamayan bir insana dönüştüren, tam da açıklanamayan bir fenomen. Hakikaten bilmiyoruz, ama ne zaman takım elbise giysek bir anda konuşmamız elitleşiyor, kültür birikimimiz pi'nin katlarında artıyor, ya da öyle sanıyoruz.





Bu yüzdendir ki, takım elbiseyi kadınların üzerinde gördüğümüzde de ekstra etkilenmemiz gayet normal.





Johnny Depp'in sevgilisi, güzel aktris Amber Heard ile başlayalım... Johnny Depp'in son filmi Mortdecai'nin Londra Galası'nda, kırmızı halıda bu takımla kameralara yansıdı Amber Heard.

14. Hannah Davis 1990 doğumlu süpermodel Hannah Davis etekli dekolteli bilmem neli bir kıyafet yerine, bu harika takımla katılmıştı bu yılın Vanity Fair Partisi'ne...

13. Anna Kendrick George Clooney ile başrollerini paylaştığı Up in the Air ile tanıştığımız, sonrasında Twilight serisinde Jessica'yı canlandırarak bizden bir sonraki jenerasyon ile de tanışan Anna Kendrick, bu listede sıkça göreceğimiz bir takım tarzına bürünmüştü.





Kırmızı halı, 2015 Grammy Ödülleri'nin kırmızı halısı.

12. Samantha Thomas & Ellen Page Inception ve X-Men'den tanıdığımız yetenekli aktris Ellen Page, yanına ressam kız arkadaşı Samantha Thomas'ı da almış, İnsan Hakları Derneği'nin geleneksel kahvaltısına takımları çekerek gitmişti. ve'den tanıdığımız yetenekli aktris, yanına ressam kız arkadaşı'ı da almış,

11. Tatiana Maslany Kanadalı atkris Tatiana Maslany'nin de bu yılki Emmy Ödül Töreni'nde hali tavrı şu yöndeydi...

10. Doutzen Kroes Victoria's Secret'ın güzeller güzeli Doutzen Kroes, Cannes Film Festivali'nde bu muhteşem takımın içindeydi. Aşırı dekolteli bir şeyler giyseydi bu kadar seksi görünmezdi, iddia ediyoruz. 'ın güzeller güzeli'nde bu muhteşem takımın içindeydi.

9. Jennifer Aniston Artık 'usta oyuncu' yaşlarına gelmiş olan Jennifer Aniston da takımın gücünü farkedip, bu güçten faydalananlardan... Critics' Choice Ödülleri'ne bu kırmızı Gucci tasarımı takımla katılmıştı Aniston.

8. Rihanna Onu keşfeden, patronluğunu yapan ve müzik dünyasının en güçlü adamı kabul edilen Jay Z bir müzik dinleme uygulaması başlatacak, o uygulamaya bir de tanıtım gecesi düzenleyecek de; Rihanna gitmeyecek mi?





Gitti, tabii ki son derece şık bir takımla gitti.

(Bu arada bahsettiğimiz uygulamanın adı Tidal. Çok iyi değil, Spotify'dan Deezer'dan devam yani.)

7. Kate Winslet L'uomo Dergisi'nin Kasım 2015 kapağında Kate Winslet'ı gördük.

''Vay arkadaş...'' dedik hanımefendinin takımına, duruşuna, bakışına. 'nin Kasım 2015 kapağında'ı gördük.dedik hanımefendinin takımına, duruşuna, bakışına.

6. Bella Thorne Bella Thorne, People's Choice Ödül Töreni'nde tercihini Armani'den yana kullandı.

Şarkıcı, dansçı ve aktris hanımefendiyi kırmızı halıda böylesine elegant gördük biz de..., Ödül Töreni'nde tercihini'den yana kullandı.

5. Ciara Ciara'nın instagram'a patlattığı bu fotoğraf da yılın en iyilerindendi.

Aşırı fena yetenekli müzisyenin instagram hesabı için --> @ciara 'nın'a patlattığı bu fotoğraf da yılın en iyilerindendi.

4. Danielle Haim Fazla fazla dinlediğimiz, ''abi çok acayipler ya, üstelik kardeşmiş üçü de!'' diye diye hip yaptığımız Haim'in Danielle'i; Grammy Ödül Töreni'nde böyle zarif ve güçlü bir tavır takındı.



Kardeşleri siyah elbiseleri tercih ederken, Danielle Haim'i Stella McCartney tasarımı bu beyaz takımın içinde gördük.

3. Christine and the Queens Fransa'nın en önemli müzik ödüllerinden Victoires de la Musique'te gördük Christine and the Queens'i.

Gerçek adı Heloise Letissier olan bu muhteşem Fransız müzisyen, kırmızı takımının içinde daha da muhteşemdi!

2. Tina Fey Aktris, yazar, senarist, komedyen, yapımcı, Amerika'nın en acayip kadınlarından biri.

30 Rock dizisini yarattı, başrollerden 7 sezon boyunca başrollerden birini oynadı... Sonra da bu yılın Golden Globe Ödül Töreni'ni bu takım elbise ile sundu.





Bir kez daha hayran kaldık Tina Fey'e.

1. Amy Schumer Birinci sıraya geldiğimizde Amy Schumer'ı görüyoruz.

Komedyen, aktris, yazar ve senarist olarak Tina Fey'in izinden giden, hatta çıkışını da Tina Fey'in yarattığı 30 Rock'ta yapan Amy Schumer; HBO için hazırladığı yeni şovun tanıtım afişinde bu haldeydi :)



Kaynaklar: Buzzfeed.com, Elle.com & Popsugar.com

Bonus: Bella Ruffalo Bonus olarak da, bu küçük hanımefendiyi sunalım sizlere :)

Mark Ruffalo'nun kızı Bella, babasıyla birlikte MTV Film Ödülleri'nde!

Haklıydın Barney Başkan... Her zaman haklıydın!

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