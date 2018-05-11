Takım elbise giyerek güzelliklerine güzellik katan 15 ünlü kadın
Barney Stinson haklıydı: Takım elbise konsepti en çirkin erkeği bile yakışıklı hale sokarken, güzel kadınlar üzerindeki etkisi tabii ki böyle olacaktı!
15. Amber Heard
Takım elbise, giyenin bir daha vazgeçemediği, giyen erkeğe sanki kendine ait bir Ferrari fabrikası varmış, sanki astrofizikle ilgili milyonlarca satan bir kitap yazmış gibi hissettiren; gouda peyniri olmadan kahvaltı yapamayan bir insana dönüştüren, tam da açıklanamayan bir fenomen. Hakikaten bilmiyoruz, ama ne zaman takım elbise giysek bir anda konuşmamız elitleşiyor, kültür birikimimiz pi'nin katlarında artıyor, ya da öyle sanıyoruz.
Bu yüzdendir ki, takım elbiseyi kadınların üzerinde gördüğümüzde de ekstra etkilenmemiz gayet normal.
Johnny Depp'in sevgilisi, güzel aktris Amber Heard ile başlayalım... Johnny Depp'in son filmi Mortdecai'nin Londra Galası'nda, kırmızı halıda bu takımla kameralara yansıdı Amber Heard.
14. Hannah Davis
1990 doğumlu süpermodel Hannah Davis etekli dekolteli bilmem neli bir kıyafet yerine, bu harika takımla katılmıştı bu yılın Vanity Fair Partisi'ne...
13. Anna Kendrick
George Clooney ile başrollerini paylaştığı Up in the Air ile tanıştığımız, sonrasında Twilight serisinde Jessica'yı canlandırarak bizden bir sonraki jenerasyon ile de tanışan Anna Kendrick, bu listede sıkça göreceğimiz bir takım tarzına bürünmüştü.
Kırmızı halı, 2015 Grammy Ödülleri'nin kırmızı halısı.
12. Samantha Thomas & Ellen Page
11. Tatiana Maslany
Kanadalı atkris Tatiana Maslany'nin de bu yılki Emmy Ödül Töreni'nde hali tavrı şu yöndeydi...
10. Doutzen Kroes
9. Jennifer Aniston
Artık 'usta oyuncu' yaşlarına gelmiş olan Jennifer Aniston da takımın gücünü farkedip, bu güçten faydalananlardan... Critics' Choice Ödülleri'ne bu kırmızı Gucci tasarımı takımla katılmıştı Aniston.
8. Rihanna
Onu keşfeden, patronluğunu yapan ve müzik dünyasının en güçlü adamı kabul edilen Jay Z bir müzik dinleme uygulaması başlatacak, o uygulamaya bir de tanıtım gecesi düzenleyecek de; Rihanna gitmeyecek mi?
Gitti, tabii ki son derece şık bir takımla gitti.
(Bu arada bahsettiğimiz uygulamanın adı Tidal. Çok iyi değil, Spotify'dan Deezer'dan devam yani.)
7. Kate Winslet
''Vay arkadaş...'' dedik hanımefendinin takımına, duruşuna, bakışına.
6. Bella Thorne
Şarkıcı, dansçı ve aktris hanımefendiyi kırmızı halıda böylesine elegant gördük biz de...,
5. Ciara
Aşırı fena yetenekli müzisyenin instagram hesabı için --> @ciara
4. Danielle Haim
Fazla fazla dinlediğimiz, ''abi çok acayipler ya, üstelik kardeşmiş üçü de!'' diye diye hip yaptığımız Haim'in Danielle'i; Grammy Ödül Töreni'nde böyle zarif ve güçlü bir tavır takındı.
Kardeşleri siyah elbiseleri tercih ederken, Danielle Haim'i Stella McCartney tasarımı bu beyaz takımın içinde gördük.
3. Christine and the Queens
Fransa'nın en önemli müzik ödüllerinden Victoires de la Musique'te gördük Christine and the Queens'i.
Gerçek adı Heloise Letissier olan bu muhteşem Fransız müzisyen, kırmızı takımının içinde daha da muhteşemdi!
2. Tina Fey
Aktris, yazar, senarist, komedyen, yapımcı, Amerika'nın en acayip kadınlarından biri.
30 Rock dizisini yarattı, başrollerden 7 sezon boyunca başrollerden birini oynadı... Sonra da bu yılın Golden Globe Ödül Töreni'ni bu takım elbise ile sundu.
Bir kez daha hayran kaldık Tina Fey'e.
1. Amy Schumer
Birinci sıraya geldiğimizde Amy Schumer'ı görüyoruz.
Komedyen, aktris, yazar ve senarist olarak Tina Fey'in izinden giden, hatta çıkışını da Tina Fey'in yarattığı 30 Rock'ta yapan Amy Schumer; HBO için hazırladığı yeni şovun tanıtım afişinde bu haldeydi :)
Kaynaklar: Buzzfeed.com, Elle.com & Popsugar.com
Bonus: Bella Ruffalo
Bonus olarak da, bu küçük hanımefendiyi sunalım sizlere :)
Mark Ruffalo'nun kızı Bella, babasıyla birlikte MTV Film Ödülleri'nde!
Haklıydın Barney Başkan... Her zaman haklıydın!
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