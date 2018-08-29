Sütyenden çatal kapatıcısına koli bandının birbirinden komik 26 kullanım alanı!
Koli bandı ile yaratıcılığın sınırlarını zorlamak diye buna denir.
#1 Pişti olmama çabası
#2 Önemli olan frikik vermemek
#3 Kafama göre takılıyorum
#4 Her şeyin eskisi gibi olacağına inancım tam!
#5 Şunu da yapıştırdım mı hiç bir şey olmaz işte!
#6 Son teknoloji bu bantlar
#7 Şimdi bozuk fermuarla uğraşamam
#8 Telefonu tutmak için çok yorgunum..
#9 Modayı yakalamak önemli tabii
#10 Ev yapımı deniz kızı
#11 Artık ayrılmaz
#12 Yeni bir lastiğe gerek yok
#13 Başarılı bir çalışma
#14 En güvenlisi bu!
#15 DJ gece için hazır!
#16 Biraz eğreti durmuş?
#17 Yalnızlık başa bela..
#18 Su geçirmesin yeter!
#19 Havalı bir pantolon olmuş :D
#20 Zekice!
#21 İnatçı tüyleri çıkaran koli bandı gibi koli bandı!
#22 Değişik bi konsept
#23 Yediğim darbelerden sonra hiç bir şey olmamış gibi hayatıma devam etmeye çalışırken ben..
#24 Hazırlıklar tamam!
#25 Ufak pürüzler her zaman olabilir ;)
#26 Kaliteli sütyen diye buna denir!
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