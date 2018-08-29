Sütyenden çatal kapatıcısına koli bandının birbirinden komik 26 kullanım alanı! Koli bandı ile yaratıcılığın sınırlarını zorlamak diye buna denir.

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#1 Pişti olmama çabası Facebook'ta Beğen:

#2 Önemli olan frikik vermemek

#3 Kafama göre takılıyorum

#4 Her şeyin eskisi gibi olacağına inancım tam!

#5 Şunu da yapıştırdım mı hiç bir şey olmaz işte!

#6 Son teknoloji bu bantlar

#7 Şimdi bozuk fermuarla uğraşamam

#8 Telefonu tutmak için çok yorgunum..

#9 Modayı yakalamak önemli tabii

#10 Ev yapımı deniz kızı

#11 Artık ayrılmaz

#12 Yeni bir lastiğe gerek yok

#13 Başarılı bir çalışma

#14 En güvenlisi bu!

#15 DJ gece için hazır!

#16 Biraz eğreti durmuş?

#17 Yalnızlık başa bela..

#18 Su geçirmesin yeter!

#19 Havalı bir pantolon olmuş :D

#21 İnatçı tüyleri çıkaran koli bandı gibi koli bandı!

#22 Değişik bi konsept

#23 Yediğim darbelerden sonra hiç bir şey olmamış gibi hayatıma devam etmeye çalışırken ben..

#24 Hazırlıklar tamam!

#25 Ufak pürüzler her zaman olabilir ;)

#26 Kaliteli sütyen diye buna denir!

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