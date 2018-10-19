Haber Striptiz! Tek gecede başkalarının bir ayda kazandığı parayı kazanıyorlar! Striptizci deyince akla ilk gelen direk dansı yapan, yarı çıplak dansçılar olur. Peki başkalarının bir ayda kazandığı parayı tek gecede kazanabilen striptizciler, yaptıkları işten ne kadar memnun? İşte dört striptizcinin The Sun'a verdikleri röportaj.

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Facebook'ta Beğen: Striptizci deyince akla ilk gelen direk dansı yapan, yarı çıplak dansçılar olur. Peki başkalarının kazandığı paraya tek gecede kazanabilen striptizciler, yaptıkları işten ne kadar memnun? İşte dört striptizcinin The Sun'a verdikleri röportaj.

#1 Scarlett Davey: 35 yaşında ve Soho striptiz kulübünde çalışıyor. Londra'da yaşıyor. Scarlett, 'Yıllardır bu işi yapıyorum ve yaptığım iş beni tatmin ediyor. Seyircilerin yüzündeki beğenme ve gülümsemeyi görmek beni çok mutlu ediyor' diyor.

'Kadınların gelip beni izlemesi hoşuma gitmiyor, bizi izleyip dalga geçip, gülüşüyorlar. Bazen erkekler sevgililerini getiriyorlar ve bu demek oluyor ki burada olmak istemiyorlar aslında. Bu da hiç hoşuma gitmiyor. Bazen de çiftler gelip sabaha kadar eğlenip bizimle birlikte dans ediyorlar, bu çok hoş' diyor.

Bazen Londra'dan iş adamları geliyor izlemeye. Onlar en kötü olanları, genelde 70 yaşlarındalar ve kötü davranıyorlar. Bize dokunmak istiyorlar ve bazen biz direkle dans ederken kondom takıp kendilerini eğlendiriyorlar.

Bir gecede 300 Türk Lirasından 3000 liraya kadar para kazanabildiğini söyleyen Scarlett, kazanılan paranın kulüpten kulübe değişebildiğini söyledi. 2008 krizinden sonra striptizin bir lüks olarak görülmeye başlandığını ve toplum tarafından daha çok benimsendiğini ekledi. Striptizciler giderek artıyor ve kendi özel müşterileri de olabiliyor.

#2 Natalie Beggit: 27 yaşında, Cheshire'de eşi ve ailesiyle birlikte yaşıyor. Natalie: 'İlk striptizci olarak çalışmaya başladığımda 18 yaşındaydım ve vücudumla ilgili çok eleştiri aldım. Artık eleştirileri kişisel olarak almıyorum. Bazıları kıvırcık saçlarımı, dolgun kalçalarımı veya cildimin rengini beğenmiyorsa önemli değil, diğer erkekler beğenir.' diyor. 'Bizi izlemeye gelenler yaşlarımızın çok genç olduğunu bilmek istemezler çünkü onlara çocuklarını hatırlatabiliriz. Bir striptizci vardı, henüz bebeğini emziriyordu ve dans etmeye devam ediyordum. Göğüsleri süt akıtmasın diye uğraşıyordu. Büyük göğüsleri izlemek seyircilerin hoşuna gidiyordu ama o göğüslerin süt damlattığını bilseler bu asla hoşlarına gitmezdi' diye ekliyor. 'Ben işimde iyiyim ve iyi kazanıyorum. İşimi yapmaya devam edeceğim' diyen Natalie, işini yapmaktan mutlu olduğunu söylüyor.

#3 Hannah Green: 28 yaşında. Striptizci olarak çalışıyor ve bekar. 'Eğer bir müşteri lezbiyen performansı isterse, her zaman yapmaya hazırım' diyen Hannah, bu işi 18 yaşından beri yaptığını ve o zamanlar çok az kazandığını söylüyor.

'İki tür striptizci vardır; biri kendini tamamen işine adar, diğeri ise çok şey yapmaktan çekinir. Ben arada bir yerdeyim. Biseksüelim ve eğer kadınlar benden lezbiyen performansı isterse bunu da yaparım. Bir kere bir kadın müşteriyle çok yakın dans ettiğimizde erkek arkadaşı rahatsızlık duymuştu'

#4 51 yaşındaki Hayley Ellis egzotik bir dansçıydı. Şimdi evli ve Scarborough'da bir botox teknisyeni olarak çalışıyor. Hayley şöyle diyor: '20'li yaşlarımın başında bir kulüpte egzotik bir dansçıydım. Daha fazla para için de özel dans gösterileri de yaptım. Bekar bir anneydim ve asistan hemşire olarak çalıştığım işimden daha iyi kazanıyordum.'

'İş arkadaşlarım kocalarına benim bir striptizci olduğumu söylemiyorlardı. Bunu duyduklarında şaşkına dönüyorlardı. Ama o zamanlar bir çok kadın bu işi çocuklarına bakabilmek için yapıyorlardı. Ben de yalnız bir anneydim ve çocuğum için çalışıyordum.' diyen Hayley, erkeklerin poposuna şaplak atmalarına ve ona dokunmalarına izin verdiğini söylüyor.

Hayley, striptizin günümüzde daha kolay olduğunu ve daha normal karşılandığını, o zamanlar daha zor olduğunu ekliyor.

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