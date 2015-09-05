Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

Hani ''sen bana birini andırıyorsun'' deriz ya işte bu kalıbı bol bol kullanabileceğimiz 35 enteresan benzerlik sizi hem güldürecek hem de şaşırtacak :)

1. Hobi olarak George Clinton cosplayi yapan tırtıl :)

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik
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2. Wifi sinyaline benzer bir yaranız oldu mu hiç?

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

3. Tam Darth Vader olacakken yarasaya dönüşmüş embriyolar

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

4. Jack Nicholson'a evrilen Leonardo DiCaprio'ya ne dersiniz?

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

5. Kaç kere dedik sigara izmaritlerini yere atmayın diye!

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

6. Batman'i çağırın!

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

7. Dostum çikolatalı kruvasan demişsin ama bu bildiğin tembel hayvan :)

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

8. Bu Firefox değil de ''Firedog'' sanırım

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

9. Gandalf abimiz arkadaşları ile Saruman'ı çekiştiriyor muhtemelen.

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

10. Ördek gagası mı yoksa köpek kafası mı?

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

11. Rüzgarı yeyince chewbacca'ya dönüşen tatlı köpek :)

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

12. Mr. T'ye benzeyen bir mezura ne kadar da enteresan...

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

13. Ne kadar da bukalemun bir bayan.

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

14. Ördek görünümlü kabak mı? Tadı nasıl acaba...

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

15. Çizgi filmden fırlarken köpeğe dönüşmüş.

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

16. Eğer New York'ta bir taksiye binerseniz Einstein'ı görebilirsiniz :)

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

17. Robin Williams aslında ölmedi geyiğine sebep olabilecek bir benzerlik doğrusu...

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

18. Her köpeğin içinde bir fok yatar...

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

19. Milyoner Donald Trump da olsanız rüzgar karşısında acizsiniz...

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

20. Avenge Oberyn'in gerçek hayatta Fransa Eğitim Bakanı olması?

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

21. Karanlık tarafa geçmeden önce ve sonra :)

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

22. Kim Kardashian'a Penguen rolünü teklif etmelerine ramak kaldı...

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

23. Yemeye kıyamazsınız bu patatesi ya :)

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

24. Obama'nın logosundan birazcık kopya mı çektin sen Trump kardeş?

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

25. Fenomen kızımıza hediye edilmesi gereken hayvan ikizi :)

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

26. Sonu benzemese bari...

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

27. Filmi çekilse cast çalışmasına gerek olmayan çizgi filmlerin başında geliyor :)

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

28. Karanlıkta kruvasan sanıp dişleyebileceğiniz minik köpeklere süper.

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

29. Madonna Hanım ne yapıyorsunuz???

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

30. Woody Allen Simpson kadrosuna dahil olmuş haberimiz yok.

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

31. Teyzenin bakışları bile aynı be :)

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

32. Sırtında Edgar Allan Poe silüeti belirmiş tırtıl?!?

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

33. Dikkat edin de hindi sandığınız şey uzaylı çıkmasın...

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

34. Yorumsuz :)))

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

35. ''Benim Kenny kardeşimi düğmeye benzettiler!!''

Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik

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