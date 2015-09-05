Sizi Oldukça Şaşırtacak 35 Garip Benzerlik Hani ''sen bana birini andırıyorsun'' deriz ya işte bu kalıbı bol bol kullanabileceğimiz 35 enteresan benzerlik sizi hem güldürecek hem de şaşırtacak :)

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1. Hobi olarak George Clinton cosplayi yapan tırtıl :) Facebook'ta Beğen:

2. Wifi sinyaline benzer bir yaranız oldu mu hiç?

3. Tam Darth Vader olacakken yarasaya dönüşmüş embriyolar

4. Jack Nicholson'a evrilen Leonardo DiCaprio'ya ne dersiniz?

5. Kaç kere dedik sigara izmaritlerini yere atmayın diye!

7. Dostum çikolatalı kruvasan demişsin ama bu bildiğin tembel hayvan :)

8. Bu Firefox değil de ''Firedog'' sanırım

9. Gandalf abimiz arkadaşları ile Saruman'ı çekiştiriyor muhtemelen.

10. Ördek gagası mı yoksa köpek kafası mı?

11. Rüzgarı yeyince chewbacca'ya dönüşen tatlı köpek :)

12. Mr. T'ye benzeyen bir mezura ne kadar da enteresan...

13. Ne kadar da bukalemun bir bayan.

14. Ördek görünümlü kabak mı? Tadı nasıl acaba...

15. Çizgi filmden fırlarken köpeğe dönüşmüş.

16. Eğer New York'ta bir taksiye binerseniz Einstein'ı görebilirsiniz :)

17. Robin Williams aslında ölmedi geyiğine sebep olabilecek bir benzerlik doğrusu...

18. Her köpeğin içinde bir fok yatar...

19. Milyoner Donald Trump da olsanız rüzgar karşısında acizsiniz...

20. Avenge Oberyn'in gerçek hayatta Fransa Eğitim Bakanı olması?

21. Karanlık tarafa geçmeden önce ve sonra :)

22. Kim Kardashian'a Penguen rolünü teklif etmelerine ramak kaldı...

23. Yemeye kıyamazsınız bu patatesi ya :)

24. Obama'nın logosundan birazcık kopya mı çektin sen Trump kardeş?

25. Fenomen kızımıza hediye edilmesi gereken hayvan ikizi :)

26. Sonu benzemese bari...

27. Filmi çekilse cast çalışmasına gerek olmayan çizgi filmlerin başında geliyor :)

28. Karanlıkta kruvasan sanıp dişleyebileceğiniz minik köpeklere süper.

29. Madonna Hanım ne yapıyorsunuz???

30. Woody Allen Simpson kadrosuna dahil olmuş haberimiz yok.

31. Teyzenin bakışları bile aynı be :)

32. Sırtında Edgar Allan Poe silüeti belirmiş tırtıl?!?

33. Dikkat edin de hindi sandığınız şey uzaylı çıkmasın...

34. Yorumsuz :)))

35. ''Benim Kenny kardeşimi düğmeye benzettiler!!''

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