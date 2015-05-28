Bilim

Siz Uyurken Neler Oluyor Neler

Gece uyurken her şey yerli yerindeyken neden sabah kalktığımızda yatak savaş alanı gibidir?

Uykuda Verilen Mücadele

Siz Uyurken Neler Oluyor Neler
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Gerek nörolojik sebeplerden gerekse psikolojik sıkıntılardan olsun, gece boyunca siz uyurken vücudunuz tüm tepkisini yatağa, yorgana gösteriyor. Sabah kalktığınızda bu yatağı ben mi dağıttım bu kadar diyenler bunun nedenini öğrenmek için yazının tamamını okusun.

Kabuslar

Siz Uyurken Neler Oluyor Neler

Gece hareketliliğinin en büyük sebeplerinden biri görülen kabuslar. Uzmanlara göre insan, içinde bulunduğu stresli durumun verdiği baskıyı kabuslarla aşmaya çalışıyor. Ancak hep aynı kabus görülüyorsa acilen doktora başvurmak gerekli. Çünkü bu uyku anksiyete bozukluğunun belirtisi olabilir ve acilen tedavi olmanız gerekir

Uykuda Konuşma

Siz Uyurken Neler Oluyor Neler

Ateşli hastalıklar, yoğun baskı altında olma ve stres ya da aşırı yorğunluk uykuda konuşmanın en büyük sebebi. Çocuklar gün içinde yaşadıkları hakkında konuşurken büyüklerin ki biraz daha farklı. Yetişkinler gördükleri rüyayla ilgili konuştukları için birlikte olduğunuz kişileri uykuda söylediklerinden dolayı hemen suçlamayın sakın.

Rüya Sırasında Konuşuluyor

Siz Uyurken Neler Oluyor Neler

Rüya görüldüğü sırada beyin orada olan olayları gerçek gibi yaşıyor ve insan bazen mırıldanıyor bazen ise bayağı bir sohbete girebiliyor. Bu esnada o kişiyi konuşturabilirsiniz ancak söyledikleri gerçek bir itiraf olmayacaktır. Çünkü o gördüğü rüyadaki rolünü oynamaktadır sadece.

Uyurgezerlik Başa Bela

Siz Uyurken Neler Oluyor Neler

Uyurgezer insan, gözü açık olmasına rağmen bir zombi gibi etrafına anlamsız bakışlarla bakar. Evi şöyle bir gezen uyurgezerler için sorun yok. Çünkü uyku düzeni tekrar sağlandığında bu alışkanlık geçiyor. Eğer sürekli olmaya başladıysa herhangi bir yaralanmaya sebep olmadan doktora başvurmak gerekli.

Dişler Uyurken Çok Çekiyorlar Bizden

Siz Uyurken Neler Oluyor Neler

Fazla kafein içmenin yan etkilerinden biri olan dişleri sıkma, stres ve huzursuzluğunda bir belirtisi. Gece o kadar sıkılıyor ki dişler, bazı insanların dişleri kenetleniyor. Sabah kalkıldığında çenesi, dişleri ve boyun kasları ağrıyabiliyor. Sürekli birbirine sürtünen dişler zarar görüyor. Eğer bu rahatsızlık artmışsa silikon dişlik kullanmak ve sizi huzursuz eden sorunları bir an önce çözmek gerekiyor.

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