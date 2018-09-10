Siz siz olun telefonunuza sahip çıkın! Telefonunu kaybedenler bakın bulduklarında neyle karşılaştılar
Telefonunu unutan veya kaybeden bazı insanlar, telefonlarını bulduklarında gözlerine inanamadılar. Telefonlarını bulan insanlar onlara küçük birer hatıra bırakmıştı.
#1 Telefonunu partide unutan kişi, telefonunda hiç tanımadığı bu adamın fotoğrafını buldu
#2 Kocasından bir mesaj alan kadın, mesajı açtığında şakına döndü. Çünkü ağzı açık uyuyan kocası ve yanında selfie çeken adamı ise tanımıyordu
#3 Ameliyattan çıktığında telefonunda bu fotoğrafa rastlayan hasta
#4 Telefonunu kaybettikten bir kaç saat sonra telefonunu kümeste bulan kişi, telefonunda bu fotoğrafları buldu
#5 Sarhoş olan adam ertesi gün telefonunda bu fotoğrafı buldu (kendisi piyano çalan adam)
#6 Las Vegas'ta bir gece geçiren adam
#7 Pazar günü okulda telefonunu kaybedince
#8 Yılbaşı partisinden sonraki gün telefonunda bu fotoğrafı bulan adam
#9 Arkadaşıyla bir barda sarhoş olan kadın ertesi gün bu fotoğrafla uyandı
#10 Diş operasyonu geçiren kadın ertesi günü telefonunda bu fotoğrafı buldu
#11 Kaybolmuş telefon bulunca ben
#12 İfaiye ekibi kaybolmuş telefonu bulunca baya eğlenmiş
#13 Uykuya dalan sevgiliye bakım yapan erkek arkadaş
#14 Diş operasyonu geçirmek için narkoz verilen hastaya doktorundan eğlenceli bir hatıra
#15 Kaybolan telefonu sokakta yaşayan bir kadın bulunca
#16 Cüzdanını takside unutan kadın, bu fotoğrafları mesaj aldı
#17 Bar çalışanları sabaha karşı 4'te barı kapattıktan sonra uykuya dalınca
#18 Telefonu çalınan kadın, yedekleme sayesinde telefonundaki fotoğraflara eriştiğinde, telefonunu çalan adamın kadının fotoğraflarını taklit ettiği selfielerini buldu
#19 Kaybolan telefonu bulan trafik polisleri, selfie çekerek telefon sahibinin facebook hesabından paylaştı
#20 Kütüphanede uykuya dalan kişinin telefonundan selfie çeken adam
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