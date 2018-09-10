Siz siz olun telefonunuza sahip çıkın! Telefonunu kaybedenler bakın bulduklarında neyle karşılaştılar Telefonunu unutan veya kaybeden bazı insanlar, telefonlarını bulduklarında gözlerine inanamadılar. Telefonlarını bulan insanlar onlara küçük birer hatıra bırakmıştı.

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#1 Telefonunu partide unutan kişi, telefonunda hiç tanımadığı bu adamın fotoğrafını buldu Facebook'ta Beğen:

#2 Kocasından bir mesaj alan kadın, mesajı açtığında şakına döndü. Çünkü ağzı açık uyuyan kocası ve yanında selfie çeken adamı ise tanımıyordu

#3 Ameliyattan çıktığında telefonunda bu fotoğrafa rastlayan hasta

#4 Telefonunu kaybettikten bir kaç saat sonra telefonunu kümeste bulan kişi, telefonunda bu fotoğrafları buldu

#5 Sarhoş olan adam ertesi gün telefonunda bu fotoğrafı buldu (kendisi piyano çalan adam)

#6 Las Vegas'ta bir gece geçiren adam

#7 Pazar günü okulda telefonunu kaybedince

#8 Yılbaşı partisinden sonraki gün telefonunda bu fotoğrafı bulan adam

#9 Arkadaşıyla bir barda sarhoş olan kadın ertesi gün bu fotoğrafla uyandı

#10 Diş operasyonu geçiren kadın ertesi günü telefonunda bu fotoğrafı buldu

#11 Kaybolmuş telefon bulunca ben

#12 İfaiye ekibi kaybolmuş telefonu bulunca baya eğlenmiş

#13 Uykuya dalan sevgiliye bakım yapan erkek arkadaş

#14 Diş operasyonu geçirmek için narkoz verilen hastaya doktorundan eğlenceli bir hatıra

#15 Kaybolan telefonu sokakta yaşayan bir kadın bulunca

#16 Cüzdanını takside unutan kadın, bu fotoğrafları mesaj aldı

#17 Bar çalışanları sabaha karşı 4'te barı kapattıktan sonra uykuya dalınca

#18 Telefonu çalınan kadın, yedekleme sayesinde telefonundaki fotoğraflara eriştiğinde, telefonunu çalan adamın kadının fotoğraflarını taklit ettiği selfielerini buldu

#19 Kaybolan telefonu bulan trafik polisleri, selfie çekerek telefon sahibinin facebook hesabından paylaştı

#20 Kütüphanede uykuya dalan kişinin telefonundan selfie çeken adam

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