Siyasetçilerin hiç görmediğiniz arşiv fotoğrafları
İşte siyasilerin yıllar önceki halleri...
#1 Süleyman Demirel & Nazmiye Demirel gençlik yılları
#2 İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç'in temizliğiyle birlikte incelemelerde bulunurken hatıra fotoğrafı çektirdi.
#3 Başbakan Tansu Çiller
#4 Alparslan Türkeş ve Devlet Bahçeli
#5 Bülent Ecevit hükümetin manevi şahsiyetine hakaret ettiği gerekçesiyle ifade verdi - 21 Haziran 1975
#6 Süleyman Demirel'in çocukluğu
#7 Cumhurbaşkanı Özal, 22 Şubat 1990'da katıldığı bir açılışta eğlence merkezinde yer alan bazı oyuncakları denemişti.
#8 Turgut Özal, Başbakan iken gazetecilerle ortak bilet almış, ancak amorti bile çıkmamıştı.
#9 SHP Lideri İnönü, ODTÜ Matematik Bölümünce düzenlenen seminere katılarak Pell Denkleminin Aritmetik Özellikleri konusunda ders verdi - 1990
#10 SHP Lideri Erdal İnönü ve eşi Sevinç İnönü Çorlu Mitingi'ne giderken seçim otobüsünde kumanya yedi - 1987
#11 SHP Kurultayı'nda, Genel Başkan Yrd. Baykal ve kendisini destekleyen Fatma Girik, Tasnif sonucunu bekliyor - 1990
#12 Suikast girişimi sonrası Başbakan Turgut Özal ve eşi Semra Özal güvenlik kordonunda - 1988
#13 Muhsin Yazıcıoğlu
#14 Kış-92 Tatbikatını Cumhurbaşkanı Özal, Başbakan Demirel ve Başbakan Yrd Erdal İnönü birlikte izledi (28 Şubat 1992)
#15 Recep Tayyip Erdoğan
#16 Mesut Yımez ve Fidel Castro
#17 Kemal Kılıçdaroğlu
#18 Binali Yıldırım
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