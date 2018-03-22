Sıra daşı olmaktan hiç korkmayan 15 İnsan
Burada çevresindeki kişilerin düşüncelerine aldırış etmeden istedikleri gibi dışarıda dolaşan insanları göreceksiniz.
#1 Her yerde evinde gibi hisseden adam
Facebook'ta Beğen:
#2 Giyecek bir şeyler bakıyordum da
#3 Mısır’da sıradan bir gün
#4 Bu kostüme bir isim ver
#5 Umarım bu yasak değildir
#6 İşten eve dönerken hissettiğim
#7 Sünger Bob’a selam verin
#8 Sonunda bahar geldi
#9 Şöyle hafif dalgalı bir saç istiyorum
#10 Yeni evli gelin itemleri
#11 Mutluluk içten gelir
#12 Nerde o eski Harley’ciler
#13 Bana Brutus’ü getirin
#14 Doğaya sahip çıkalım
#15 Poke topundan kaçan Pikachu metroda göründü
Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler
Geçtiğimiz yıllarda dahil olmak üzere Oscar'a aday filmlerin sahneleri yeniden canlandıran bu kız kardeşler, Oscar'ı hak edecek işlere imza atmışlar. Sophia, Sadie ve Sloane'nun yaptığı bu güzel işlere hep beraber bakalım.
Facebook Yorumları