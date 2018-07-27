Sifon çekmeyenden fantezi kıyafeti bağımlısına... Ünlülerin deşifre edilen ev sırları! Hollywood'un ünlülerinin kameralar karşısındaki hallerini biliyorsunuz. Peki ya evlerindeki yani kapalı kapılar ardındaki durumları hakkında bir fikriniz var mı?

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#1 Brad Pitt Facebook'ta Beğen:

Ünlü aktör Brad Pitt'in sabun ve deodorant kullanmaktan hoşlanmadığını uzun zaman önce duymuş olmalısınız. Peki bunlar yerine neyle temizlendiğini biliyor musunuz. National Enquirer dergisinin iddiasına göre Pitt, sabun yerine evde hazırlanmış bir karışım kullanmayı tercih ediyor. Su, limon ve elma sirkesinden oluşan bu karışım yüzünden de pek de hoş olmayan bir koku yayıyor çevresine. Hatta çocukları onu "kokmuş baba" diye çağırıyor. Derginin ileri sürdüğüne göre aktör, sabunların özellikle de antibakteriyel olanların, hem gezegene hem de insanın yaşlanma süreci üzerine olumsuz etkileri olduğunu okuduğundan bu yana temizlik için bu ev yapımı karışımı kullanıyor.

#2 Cindy Crawford

Crawford 2012 yılında Cadillac için yapılan bir çekimde objektif karşısına geçti. Çekimin sonunda da firma ona bir araba hediye etti. Yani bir Cadillac, Crawford ise "Sen ister misin. Benim bu arabaya ihtiyacım yok" diyerek Cadillac'ın anahtarlarını asistanına uzattı. Evet, yanlış okumadınız Cadillac'ı asistanına hediye etti.

#3 Kristen Stewart

Kristen Stewart ise evinde kelimenin tam anlamıyla baca gibi tütenlerden. Stewart, zincirleme içtiği sigaraları na söndünüp çöpe atmak gib ibir adete sahip değilmiş. Öyle ki evinin her yerinde hatta buz dolabında bile sigara izmaritleri bulurmuş çalışanları.

#4 George Clooney

Değerli bir likör koleksiyonu olan George Clooney ise onları gözü gibi koruyor. Evde olmadığı zamanlarda yardımcılardan birinin bu likörlerin tadına bakıp bakmadığını anlamak için de şişelere işaret koyuyor.

#5 Demi Moore

Demi Moore'un güzelliğine ne kadar düşkün olduğunu bilmeyen yok. Bu uğurda binlerce doları da estetik kliniklerine akıtıyor. Moore, kendi başınayken bile eğer ışık doğru açıdan gelmiyorsa aynaya bakmazmış. Bunun için de yardımcılarının ortamı yumuşak ışıkla aydınlatmasını istermiş.

#6 Ryan Gosling

Eski yardımcılarından birinin anlattığına göre aktör göğsündeki kıllardan hiç hoşlanmazmış. Bunun için de ayda birkaçkez ağda yapıtırırmış.

#7 Sandra Bullock

Peki ya Sandra Bullock'un gece ya da gündüz günün her saatinde perdelerini kapalı tuttuğunu ve yardımcılarını da bu konuda uyardığını biliyor muydunuz. Bu iddialara göre Bullock, evinin birileri tarafından gözetlenmesinden korktuğu için böyle bir önlem alıyormuş kendince.

#8 Megan Fox

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olan Megan Fox, tuvaletten çıkarken sifon çekmeyi unuttuğunu itiraf etti. Fox evde temizlik yapmadığını ve kıyafetlerini de genellikle çıkardığı yerde bıraktığını da anlatmıştı.

#9 Jennifer Aniston

Evde rahat giysilerle dolaşmayı tercih eden Aniston çalışanların önünde bile iç çamaşırları ya da şeffaf geceliklerle dolaşmaktan çekinmiyor. Eski çalışanlarından biri Aniston ile bir dönem evli olduğu Theroux'nun Grinin Elli Tonu adlı kitabı dikkatli bir şekilde okuyup özel hayatlarını hareketlendirmeyi ve bir çocuk sahibi olmayı bire konuştuklarını iddia etti.

#10 Christina Aguilera

Christina Aguilera, Jason Bratman ile evli olduğu dönemde yardımcıları onun 'fantezi' giysilerini evin çeşitli yerlerinden toplamaktan bıkıp usandıklarını itiraf etti.



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