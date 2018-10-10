Haber 'Seks Adası' olarak adlandırılan uyuşturucu ve seks partisinde bir 'Megastar' 'Sex Island' isimli seks ve uyuşturucu partisinin bu yılki organizasyonunda dünyaca ünlü bir Megastar'ın sahne alacağı konuşuluyor.

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Facebook'ta Beğen: Üç gün sürecek olan partinin kişi başı bilet fiyatı yaklaşık 36.400 TL'ye mal oluyor. Partiye katılanlara sınırsız içki, gece kulübü, golf sahası, spor salonu ve günde iki hayat kadını sunuluyor.

Partinin organizatörlerinden biri, bu yıl partide sahne alacak olan kişinin, dünyaca ünlü bir amerikan pop şarkıcısı olduğunu ve Kanada kökenli olduğunu söyledi.

Şimdilik bu kadarını ifade eden organizatör, sahne alacak pop yıldızı hakkında daha fazla bilgi veremeyeceğini söyledi. Bu yılki organizasyonun diğer yıllara göre çok daha büyük ve çılgın olacağını ekledi.

Geçen yıl Kolombiya sahilinde düzenlenen partinin Kolombiyalı yetkililer tarafından yasaklanmasından dolayı bu sene gizli bir şekilde organize ediliyor. Organizatörler, partinin bu sene Kanada'da gerçekleşeceğini ve henüz yapılacağı yerin açıklanmayacağını belirttiler. Tüm organizasyon büyük bir gizlilik içerisinde yürütülüyor. 14-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan partiye katılan her katılımcıya sınırsız kondom, alkol ve yiyecek sağlanacak. Her erkeğe en az iki kadın düşüyor ve 60 kadından oluşan bu grubun tek amacı erkeklerin "kral gibi" hissetmelerini sağlamak.

Partiye ilgi çekmek amacıyla geçen senelerde düzenlenen partilerden fotoğraflar paylaşıldı. "Eğer özel bir fanteziniz varsa bunu söylemekten çekinmeyin ve onları sizler için gerçekleştireceğimizden emin olun. Parti için sadece 30 bilet var, her bilet dört gün boyunca sınırsız miktarda seks için günde en az iki güzel kız içeriyor. Etkinliğimiz özel bir adada yer alıyor. Seks adamız misafirlerimiz için hazır olacak." denildi.

Organizasyonun internet sitesinde "Bütün kızlar seni memnun etmek ve seni bir kral gibi hissettirmek için buradalar" paylaşımı yapıldı. Bu yılki organizasyonda hangi Megastar'ın sahne alacağı ise merak konusu.

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