Mizah Sarhoş arkadaşlarını birer sanat eserine dönüştürmüş 16 kişi

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1. Kim bu sızmış tişörtsüz adamı, şık bir centilmene dönüştürdü? Facebook'ta Beğen: Bu adamın üzerinde aslında bir smokin yok. Zekice bir sanat değil mi?

2. Kim bu adamın karnını deşti? Endişelenmeyin millet, bu adamın bir doktora ihtiyacı yok, kimlerle arkadaş olduğunu gözden geçirmeye ihtiyacı olabilir!

3. Açıktaki tüm yerleri değerlendirmek budur.

4. Kesinlikle nefes kesen bir çalışma. Umarım bu adamın ertesi gün işe gitmesi gerekmiyordur.

5. Kim kendini bu adamın üzerinde ifade etti? Bu adamın gerçekten yaratıcı arkadaşları varmış.

6. Bence bu adam partiye zaten böyle geldi. Sadece biraz kestirmeye ihtiyaç duydu, hepsi bu.

7. Kim bu adama her zaman istediği makyajı yaptı? Arkadaşlar bugünler içindir.

8. Bunu yapan yaratıcı sanatçı kim ise, ne zaman bu resme baksam Eric Carmen'in "All By Myself" şarkısı aklıma geliyor.

9. Herkes en sevdiği süper kahraman gibi gözükmek istemez mi zaten?

10. Meyve-sebze manzarası yapmak da popüler bir sanat türü. Bu sanat da size fazla kaçmış viski sayesinde sunuldu.

11. Bu elemanın suratını kim kırmızıya dönüştürdü? Unutmayalım, güzellik bakan gözdedir.

12. Harika bir sanat ortaya çıkarmak için ille boya gerekmiyor. Bazen koli bandı da gayet yeterli.

13. Kim bu sarhoş ve uyuyan adamı sıradışı bir kediye dönüştürdü? Ama böyle derin şekilde sızarsanız ne bekliyorsunuz ki?

14. Kedi demişken...Miyav.

15. Bunu yapan gerçek bir sanatçı olsa gerek. Sırta balık dövmesi yaptırmak oldukça cool değil mi?

16. Ve bu adamın arkadaşları, kesinlikle çizgiyi aşmışlar!

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