Mizah

Sadece Zeki İnsanların Anlayabileceği 10 Espri

Bu esprilerin hepsini anlayabiliyorsanız ortalamanın üstünde zeki olduğunuzu kabul edebilirsiniz.

Sadece Zeki İnsanların Anlayabileceği 10 Espri
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1. Sadece 10 çeşit insan vardır. İkili değerle saymayı bilenler ve bilmeyenler.

2. Bir fizikçi yüksek bir binadan atlayarak intihar etmek isteyen birini görür ve "sakın atlama çok yüksek potansiyelin var" der.

3. Mantıksal pozitivist biri, arkadaşına eşinin doğum yaptığını söyler.

Arkadaşı: Erkek mi, kız mı?
Mantıksal pozitivist: Evet.

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Sadece Zeki İnsanların Anlayabileceği 10 Espri

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Sadece Zeki İnsanların Anlayabileceği 10 Espri

6. Grinin elli tonu

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7. Bir programcı matematik öğretirse:

"Farz edelim 1000 elmamız var... ya da... hadi yuvarlak bir sayı olsun. Farz edelim ki 1024 elmamız var..."

8. Üç mantıksal pozitivist bir bara girer...

Barmen: Üçünüz de bir şey içecek misiniz?
MP1: Bilmiyorum.
MP2: Bilmiyorum.
MP3: Evet.

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Sadece Zeki İnsanların Anlayabileceği 10 Espri

10. Argon bir bara girer ve barmen "bu bara asal gazları almıyoruz" der. Argon tepki vermez.

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