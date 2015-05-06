Sadece Uzun İnsanların Yaşadığı 15 Sorun
Kısa olmak başa bela, uzun olmak daha bela.
Sarılmalar zor olabilir.
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Soyunma odaları zorludur
Tuvaletler hele...
İnsanlar hep dalga geçecek bir şey bulur
Aile fotoğrafları garip durur
Üzerinize her şey olmaz
Arkadaşlarınızın size yetişebilmek için koşması gerekir
Küvete sığamazsınız
Duşa da giremezsiniz
Aslında tuvalette hiç bir şey size göre değildir
Tavanlar sıkıntılıdır
Uçaklar da
Uçaklar demiş miydik?
Konserler...
Arabalar bile...
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