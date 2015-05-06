Mizah Sadece Uzun İnsanların Yaşadığı 15 Sorun Kısa olmak başa bela, uzun olmak daha bela.

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Soyunma odaları zorludur

Tuvaletler hele...

İnsanlar hep dalga geçecek bir şey bulur

Aile fotoğrafları garip durur

Üzerinize her şey olmaz

Arkadaşlarınızın size yetişebilmek için koşması gerekir

Küvete sığamazsınız

Duşa da giremezsiniz

Aslında tuvalette hiç bir şey size göre değildir

Tavanlar sıkıntılıdır

Uçaklar da

Uçaklar demiş miydik?

Arabalar bile...

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