Mizah

Sadece Uzun İnsanların Yaşadığı 15 Sorun

Kısa olmak başa bela, uzun olmak daha bela.

Sarılmalar zor olabilir.

Sadece Uzun İnsanların Yaşadığı 15 Sorun
Facebook'ta Beğen:

Soyunma odaları zorludur

Sadece Uzun İnsanların Yaşadığı 15 Sorun

Tuvaletler hele...

Sadece Uzun İnsanların Yaşadığı 15 Sorun

İnsanlar hep dalga geçecek bir şey bulur

Sadece Uzun İnsanların Yaşadığı 15 Sorun

Aile fotoğrafları garip durur

Sadece Uzun İnsanların Yaşadığı 15 Sorun

Üzerinize her şey olmaz

Sadece Uzun İnsanların Yaşadığı 15 Sorun

Arkadaşlarınızın size yetişebilmek için koşması gerekir

Sadece Uzun İnsanların Yaşadığı 15 Sorun

Küvete sığamazsınız

Sadece Uzun İnsanların Yaşadığı 15 Sorun

Duşa da giremezsiniz

Sadece Uzun İnsanların Yaşadığı 15 Sorun

Aslında tuvalette hiç bir şey size göre değildir

Sadece Uzun İnsanların Yaşadığı 15 Sorun

Tavanlar sıkıntılıdır

Sadece Uzun İnsanların Yaşadığı 15 Sorun

Uçaklar da

Sadece Uzun İnsanların Yaşadığı 15 Sorun

Uçaklar demiş miydik?

Sadece Uzun İnsanların Yaşadığı 15 Sorun

Konserler...

Sadece Uzun İnsanların Yaşadığı 15 Sorun

Arabalar bile...

Sadece Uzun İnsanların Yaşadığı 15 Sorun
distractify.com

Facebook Yorumları
Gelmiş Geçmiş En Ünlü Banka Soyguncuları

Gelmiş Geçmiş En Ünlü Banka Soyguncuları

Filmlere, kitaplara ve popüler kültürün her dalına konu olmuş, suç dünyasının zeki ve acımasız banka soyguncularını sizler için derledik.
Selim Gerçeker aracılığı ile
Dünyanın En Zeki 25 Hayvanı

Dünyanın En Zeki 25 Hayvanı

Bazı insanlar zeka ile hayvanları ilişkilendirmese de hayvanlar bazı konularda insanlardan daha zeki ve yaratıcı olabilir. İşte yapılan gözlem ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan, dünyanın en zeki 25 hayvanı.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Kahkaha Atmaya Hazırsanız İşte Haftanın En Komik Tweet'leri!

Kahkaha Atmaya Hazırsanız İşte Haftanın En Komik Tweet'leri!

Yaptıkları tespit ve benzetmelerle Twitter alemi yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Daha ne yapsınlar?
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile