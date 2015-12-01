Komik Rusların Bizden De Absürt Olduklarının Kanıtı Olan 15 Fotoğraf Halbuki iyi dost olsak, dünyadaki tüm beyinleri yakabilirdik...

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1. İlk örnek olarak; halk otobüsüne peştemalle binebiliyorlar... Facebook'ta Beğen: Ayaklarda topuklular, ellerde şampanyalar...

Tek eksik akbil.

2. Adidas'a karşı büyük bir zaafları var :) Dünya savaşları, komünizm, kapitalizm ve trafik kuralları Rus dostlarımızın umrunda değil... Aynı bizim gibi.

Ceket Adidas, araba BMW :)

3. Yine Adidas... Takım elbise mi... Eşofman mı...

Yoksa aşortman mı? Ne ki bu?





(Arkadaki perdeler Rick T Cartman'ın babaannesinin evinden, orası kesin.)

4. Kaplıca konusunda son derece 'açık' fikirliler... 'Açık'çası onları Afyonkarahisar'da ağırlamaktan da mutluluk duyarız...

5. Hayvan sevgisi... Büyüklü küçüklü hayvan sevgileri... ''Ayı gibi gülmek'' deyimimiz 80'lerde doğan jenerasyonumuza Kuzey Asya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte gelmiş demek ki... deyimimiz 80'lerde doğan jenerasyonumuzagelmiş demek ki...

6. Bir dost gibi, kardeş gibi... Dünyanın en havalı fotoğrafı da Rusya'dan çıkıyor elbette...

7. Bir eş, sırdaş gibi... Burada ise aileyi anlatıyor Rus gençler...

8. İşte böyle bir anneyi Türkiye'de mümkün değil bulamazsınız. İyi ki de bulamazsınız. Bu ne saçmalık!?

9. Ama eşler arası uyum da Türkiye'ye nazaran biraz daha kuvvetli sayılır. Üst fotoğraflardaki hayvanseverliği bu metroda bulamasak da...

10. Fakirle zenginin uyum içinde yaşadığı bir ülke Rusya. Murat 124 Rusya'da...

(70'ler Yeşilçam erotik furyası filmleri gibi...)

11. Haydarın Rus kültüründe de önemli bir yeri var :)

12. Ve onlar da asker doğuyorlar :(

13. ''Sofrada öküzden sonra gelen kadınlarımız.'' Rus kadınlarımız :/ At vs. Avrat

Silah vs. Göbek.





Aslında bizden öğrenecekleri çok da şey var... Aslında bizden öğrenecekleri çok da şey var...

14. Adidas'tan daha çok sevdikleri bir şey varsa; o da Vladimir Putin!

15. Erkekler de çok seviyor Putin'i... ...çünkü ayıya biniyor, çünkü evcil hayvan olarak kaplan besliyor.

Kanka olunacak adam.

16. Kadınlar da! ...çünkü eski KGB ajanı, çünkü Rusya'nın lideri.

Evlenilecek adam.

Bonus: Dikkat edelim. Motivasyonları çok üst düzey! Sözün bittiği tanktayız.

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