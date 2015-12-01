Rusların Bizden De Absürt Olduklarının Kanıtı Olan 15 Fotoğraf
Halbuki iyi dost olsak, dünyadaki tüm beyinleri yakabilirdik...
1. İlk örnek olarak; halk otobüsüne peştemalle binebiliyorlar...
Ayaklarda topuklular, ellerde şampanyalar...
Tek eksik akbil.
2. Adidas'a karşı büyük bir zaafları var :)
Dünya savaşları, komünizm, kapitalizm ve trafik kuralları Rus dostlarımızın umrunda değil... Aynı bizim gibi.
Ceket Adidas, araba BMW :)
3. Yine Adidas...
Takım elbise mi... Eşofman mı...
Yoksa aşortman mı? Ne ki bu?
(Arkadaki perdeler Rick T Cartman'ın babaannesinin evinden, orası kesin.)
4. Kaplıca konusunda son derece 'açık' fikirliler...
5. Hayvan sevgisi... Büyüklü küçüklü hayvan sevgileri...
6. Bir dost gibi, kardeş gibi...
7. Bir eş, sırdaş gibi...
8. İşte böyle bir anneyi Türkiye'de mümkün değil bulamazsınız.
9. Ama eşler arası uyum da Türkiye'ye nazaran biraz daha kuvvetli sayılır.
10. Fakirle zenginin uyum içinde yaşadığı bir ülke Rusya.
(70'ler Yeşilçam erotik furyası filmleri gibi...)
11. Haydarın Rus kültüründe de önemli bir yeri var :)
12. Ve onlar da asker doğuyorlar :(
13. ''Sofrada öküzden sonra gelen kadınlarımız.'' Rus kadınlarımız :/
Silah vs. Göbek.
Aslında bizden öğrenecekleri çok da şey var...
14. Adidas'tan daha çok sevdikleri bir şey varsa; o da Vladimir Putin!
15. Erkekler de çok seviyor Putin'i...
...çünkü ayıya biniyor, çünkü evcil hayvan olarak kaplan besliyor.
Kanka olunacak adam.
16. Kadınlar da!
...çünkü eski KGB ajanı, çünkü Rusya'nın lideri.
Evlenilecek adam.
Bonus: Dikkat edelim. Motivasyonları çok üst düzey!
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