Rus çöpçatanlık sitelerinden beyin yakan profil fotoğrafları
Hatırlarsanız Rusların daha önce evlilik fotoğraflarını vermiştik. Üstüne bu fotoğraflar da eklenince anladık ki Ruslar sevgiye ve aşka bambaşka bir bakış açısıyla bakıyorlarmış. İşte o beyin yakan profil fotoğrafları.
#1 Romantizmin doruklarında bir yolculuk!
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#2 Hobilerim: Yüzmek
#3 Hem yakışıklıyım hem romantik.
#4 Rus iç çamaşırı modeli
#5 Sonuna kadar Putin! Bunu kabul eden beyler eklesin.
#6 İşte bir kedicik!
#7 Hem güvenlik hem temizlik. İki kere düşünün hanımlar.
#8 İşte romantik bir aday.
#9 Diyecek bir şey bulamamak.
#10 ''Kendinizi bana bırakın, zamanın tadını çıkartın.''
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Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler
Geçtiğimiz yıllarda dahil olmak üzere Oscar'a aday filmlerin sahneleri yeniden canlandıran bu kız kardeşler, Oscar'ı hak edecek işlere imza atmışlar. Sophia, Sadie ve Sloane'nun yaptığı bu güzel işlere hep beraber bakalım.
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