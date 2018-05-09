Rus çöpçatanlık sitelerinden beyin yakan profil fotoğrafları

Hatırlarsanız Rusların daha önce evlilik fotoğraflarını vermiştik. Üstüne bu fotoğraflar da eklenince anladık ki Ruslar sevgiye ve aşka bambaşka bir bakış açısıyla bakıyorlarmış. İşte o beyin yakan profil fotoğrafları.