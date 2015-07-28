Porno Sektöründe Çalışanlar Paraya Para Demiyor! 19 Yıldız Ve Yıllık Kazançları Dudak Uçuklatıyor!

İnternet kullanımının gelişmesiyle sektörde dönen para ve doğal olarak da porno yıldızlarının kazançları da artmış görünüyor. Yaptıkları işin karşılığı olup olmadığı ise sizin kararınız.

Sektör içinde dönen para inanılmaz boyutta!

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Porno yapımların artışıyla birlikte başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde uzmansal işletim şirketleri kuruldu. Varış noktaları doğrudan insan dürtüleri olduğundan bu şirketler küresel bir güç haline geldi. Özellikle ABD ekonomisi için sayılı dışsatım unsurlarından oldu ve eğlencesel işleyiş denildiğinde ABD'deki sektör akla gelmeye başladı. Ülkelerinde pornografik film oyuncusu olmaya karar veren birçok yıldız; ABD'ye göçerek iş yaşamını burada geliştirdi. Bundan dolayı Birleşik Devletler için bu sektörün gelirlerini belirlemek kolay olmadı. ABD'de 1970'de yürütülen Federal bir çalışmada öngörüsel olarak toplam işletim genliğinin en fazla 10 milyar Amerikan Doları olabileceği düşünüldü.



İşte Bu yıldızların senelik ücretleri gerçekten akıl almaz seviyelerde. Sizin için en çok kazanan 19 porno yıldızını derledik.