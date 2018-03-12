Popüler film ve dizilerde siyahi oyuncular
Irksal farklılıklar dünyada hâla önemli bir konu. İngiltere'de bulunan ''Sosyal Adalet Avukatları'' grubu da bu konuya dikkat çekmek için değişik bir projeye imza atmış. ''LegallyBlack'' ismini verdikleri proje, beyaz oyuncuların bulunduğu film ve dizi afişlerini siyahi kişilerle değiştirip internet üzerinden ve billboardlarla insanlarla buluşturuyor.
Titanic
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Eğer şaşırdıysanız, büyük rollerde siyahi insanları çok fazla görmediğinizdendir.
Harry Potter
Doctor Who
Bridget Jones
Skyfall
Skins
Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler
Geçtiğimiz yıllarda dahil olmak üzere Oscar'a aday filmlerin sahneleri yeniden canlandıran bu kız kardeşler, Oscar'ı hak edecek işlere imza atmışlar. Sophia, Sadie ve Sloane'nun yaptığı bu güzel işlere hep beraber bakalım.
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