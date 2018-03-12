Popüler film ve dizilerde siyahi oyuncular

Irksal farklılıklar dünyada hâla önemli bir konu. İngiltere'de bulunan ''Sosyal Adalet Avukatları'' grubu da bu konuya dikkat çekmek için değişik bir projeye imza atmış. ''LegallyBlack'' ismini verdikleri proje, beyaz oyuncuların bulunduğu film ve dizi afişlerini siyahi kişilerle değiştirip internet üzerinden ve billboardlarla insanlarla buluşturuyor.

Titanic

Popüler film ve dizilerde siyahi oyuncular
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Eğer şaşırdıysanız, büyük rollerde siyahi insanları çok fazla görmediğinizdendir.

Harry Potter

Popüler film ve dizilerde siyahi oyuncular

Popüler film ve dizilerde siyahi oyuncular

Doctor Who

Popüler film ve dizilerde siyahi oyuncular

Popüler film ve dizilerde siyahi oyuncular

Bridget Jones

Popüler film ve dizilerde siyahi oyuncular

Popüler film ve dizilerde siyahi oyuncular

Skyfall

Popüler film ve dizilerde siyahi oyuncular

Popüler film ve dizilerde siyahi oyuncular

Skins

Popüler film ve dizilerde siyahi oyuncular

Popüler film ve dizilerde siyahi oyuncular

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