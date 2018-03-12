Popüler film ve dizilerde siyahi oyuncular

Irksal farklılıklar dünyada hâla önemli bir konu. İngiltere'de bulunan ''Sosyal Adalet Avukatları'' grubu da bu konuya dikkat çekmek için değişik bir projeye imza atmış. ''LegallyBlack'' ismini verdikleri proje, beyaz oyuncuların bulunduğu film ve dizi afişlerini siyahi kişilerle değiştirip internet üzerinden ve billboardlarla insanlarla buluşturuyor.